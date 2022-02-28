The Times: в Киев отправили 400 наемников ЧВК Вагнера, чтобы убить Зеленского

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Более 400 наемников действуют в Киеве по заданию Кремля, утверждает британская The Times.

По сведениям источников издания, военным поставлена задача убить президента Украины Владимира Зеленского и членов украинского правительства, чтобы подготовить почву для взятия под контроль Кремлем ситуации в стране.

Эту информацию, пишет The Times, украинские власти получили еще утром в субботу, 26 февраля, после чего в столице были ужесточены условия комендантского часа. Всех его нарушителей обещали признавать «членами диверсионно-разведывательных групп врага».

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Пятый день. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Украине прямо сейчас

Война Российское вторжение в Украину. Пятый день. Онлайн «Медузы»

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!