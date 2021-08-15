Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны

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Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. По информации издания «Азия-Плюс», Гани вылетел в Таджикистан.

Один из сотрудников правительства Афганистана Саджад Нуристани сообщил, что после Таджикистана Гани отправится в третью страну. Какую именно, не уточняется.

О том, что Гани покинул страну, также сообщает афганский телеканал TOLOnews. По его данным, вместе с президентом находятся его ближайшие помощники.

В посольстве России в Кабуле подтвердили агентству «Интерфакс», что Гани покинул президентский дворец, но не уточнили, уехал ли он из Афганистана.

Ранее сообщалось, что представители официальных афганских властей собираются 16 августа провести в Дохе переговоры с движением , которое фактически захватило власть в Афганистане. 15 августа его боевики вошли в Кабул.

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