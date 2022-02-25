«Это все напоминает 1941-й год». Зеленский обратился к украинцам и россиянам

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Президент Украины Владимир Зеленский утром 25 февраля выступил с новым обращением к гражданам страны.

Он призвал украинцев продолжать защищаться от российской агрессии. «Только солидарность и решительность украинцев способна сохранить нашу свободу и защитить государство. Армия, пограничники, Национальная гвардия, полиция, разведка, силы территориальной обороны все выполняют свои задачи по максимуму», — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина осталась одна, Россию не убедили новые санкции, а мир продолжает наблюдать за происходящим издалека. Однако, считает Зеленский, России рано или поздно придется вступить в диалог с Украиной. «Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее этот разговор начнется — тем меньше будут потери самой России», — сказал он.

В конце своего выступления (на отметке 3:30) Зеленский обратился по-русски к гражданам России.

Уважаемые граждане Российской Федерации! Сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941-й год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали, это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны.

Офіс Президента України

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