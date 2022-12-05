Генпрокурор Ирана заявил об «упразднении» полиции нравов, из-за которой в стране не прекращаются массовые протесты Его слова никто не подтвердил. Государственные СМИ утверждают, что прокурора неправильно поняли

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Behrouz Mehri / AFP / Scanpix / LETA

Спустя два с половиной месяца после начала массовых акций за права женщин в Иране генпрокурор страны Мохаммед Джафар Монтазери заявил об «упразднении» полиции нравов, которая следит за соблюдением «исламского дресс-кода». Его слова были широко растиражированы западными СМИ, некоторые из них расценили его заявление как уступку протестующим. Однако иранские государственные медиа утверждают, что слова прокурора были вырваны из контекста и неверно истолкованы.

Заявление Монтазери, с которым он выступил 4 декабря, первоначально распространило иранское негосударственное агентство ISNA. Согласно цитате агентства, прокурор сказал, отвечая на вопросы во время религиозной конференции, что полиция нравов «упразднена», и она «не имеет ничего общего с системой правосудия». «Разумеется, мы будем продолжать следить за поведением жителей», — добавил Монтазери.

Днем ранее он сказал, что власти Ирана «работают» над изменением закона, который обязывает женщин носить хиджаб.

С комментарием по поводу высказываний Монтазери выступил иранский государственный телеканал «Аль-Алам»: там упомянули о том, что «некоторые иностранные медиа пытались истолковать слова генпрокурора как отказ Ирана от политики ношения хиджабов», и отметили, что Монтазери лишь сказал, что полиция нравов не имеет отношения к судебной ветви власти и никогда его не имела. «Никто из официальных лиц Исламской республики не подтверждал упразднение полиции нравов», — сообщил «Аль-Алам».

Официально слова прокурора действительно никто не подтверждал, хотя и не опровергал. Когда министра иностранных дел Ирана Хоссейна Абдоллахиана, находящегося с визитом в Сербии, попросили пояснить, была ли цитата корректной, он лишь ответил, что «в Иране все происходит в рамках демократии и свободы».

пишет, что иранские СМИ истолковали слова прокурора следующим образом: в Иране нет «полиции нравов», а есть «полиция общественной безопасности», и ее не планируется упразднять.

Как отмечает «Би-би-си», некоторые иранские активисты считают, что заявление Монтазери — это не более чем сознательное введение в заблуждение с целью успокоить протестующих. Так или иначе, «исламский дресс-код» в Иране сохраняется, и никаких решений о его отмене не принято.

Иранская полиция нравов, официально известная как «назидательный патруль», появилась в Иране в 2006 году. Ее сотрудники следят за тем, чтобы жители Ирана (в первую очередь, женщины), носили скромную одежду. Женщины, согласно иранским законам, обязаны надевать хиджаб, полностью покрывающий волосы. Первоначально полицейские могли лишь делать замечания в случае выявления «нарушений», однако позднее им дали полномочия проводить аресты. Долгое время полиция нравов снисходительно смотрела на незначительные нарушения «исламского дресс-кода», однако после принятия в июле 2022 года закона «о хиджабе и целомудрии» ситуация изменилась.

С середины сентября в Иране продолжаются массовые акции за права женщин и против строгих религиозных запретов. Протесты начались после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка умерла вскоре после задержания: по данным правозащитников, она получила тяжелую травму головы, когда ее везли в полицейский участок. Власти утверждают, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Участники протестов со временем стали требовать политических изменений в Иране, обвиняя власти в коррупции и обнищании населения. Полиция жестоко подавляет массовые акции: по данным правозащитников, убиты почти 500 человек, в том числе более 60 детей и подростков. Больше 18 тысяч человек были задержаны.

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