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Акция протеста против иранского режима. На снимке — горящий мотоцикл полиции. Тегеран, 19 сентября 2022 года West Asia News Agency / Reuters / Scanpix / LETA

В Иране больше двух месяцев продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней . За это время были убиты не менее 378 протестующих, еще больше людей получили ранения. Около 15 тысяч человек были арестованы. Многие из них до сих пор находятся в тюрьмах и полицейских участках, где подвергаются жестокому обращению. Журналисты CNN поговорили с одной из задержанных — 20-летней девушкой, участвовавшей в протестах. Она рассказала о сексуализированном насилии в полицейских участках.

Девушка курдского происхождения Хана (как пишет CNN, имя изменено по соображениям безопасности) после задержания попала в полицейский участок в городе Урмия на северо-западе Ирана. Она рассказала, что стала свидетельницей и жертвой сексуализированного насилия. При этом в изоляторе она провела лишь одни сутки.

Накануне задержания Ханы ее матери звонил знакомый, высокопоставленный сотрудник администрации тюрьмы в городе Мехабад. Он убеждал женщину «ни при каких обстоятельствах» не выпускать дочерей из дома, чтобы их не задержали за участие в протестах, поскольку в иранских тюрьмах с женщинами «обращаются очень плохо».

Несмотря на предупреждение, Хана присоединилась к протестам и, как многие другие женщины, публично сожгла свой хиджаб. Полицейские сообщили ей, что этот момент якобы попал на запись с камеры видеонаблюдения, тем самым появилось основание для ее задержания.

Хану доставили в участок, где вместе с ней находились еще 30-40 женщин, а также подростки в возрасте 13-14 лет, которых сотрудники полиции жестоко избили. «Но хуже всего пришлось девочкам, поскольку они подвергались сексуализированному насилию», — рассказала Хана.

Сокамерницы рассказали ей об изнасилованиях, которым подвергались в участке, а сама Хана стала свидетельницей того, как один из задержанных подростков попытался заступиться за свою сестру, которую полицейские собирались увести в комнату для допросов. Полицейские избили его дубинками, а его сестра в это время кричала в соседней комнате. Хана уверена, что женщину изнасиловали.

Сама Хана тоже подверглась насилию. Она рассказала, что полицейский запер ее в комнате для допросов, где напал на нее, пообещав свободу взамен на секс. В публикации CNN говорится, что во время ее интервью журналистам на шее у девушки был виден синяк, оставшийся после нападения полицейского.

По словам Ханы, людям мало известно о происходящем в иранских тюрьмах и изоляторах, поскольку полицейские запугивают женщин: «Они будут угрожать, чтобы [женщина] не рассказывали о том, что с ней случилось, чтобы не рассказывала, кто это сделал с ней, кто оскорбил ее, кто подвергал ее насилию».

Хану вызволил из тюрьмы ее отец, и ей удалось бежать из Ирана. Вместе с семьей ее дяди она несколько дней шла горными тропами, следуя за группой курдских контрабандистов. Как пишет CNN, иранские пограничники открывают огонь на поражение по тем, кто пытается незаконно покинуть страну.

Несмотря на все случившееся, Хана уверена, что ей повезло гораздо больше, чем другим. Многие задержанные пропадают «в запутанной тюремной системе» Ирана, пишет CNN. «Были девушки, которые подверглись сексуализированному насилию, а затем их увозили в другие города», — пояснила Хана. Правозащитники рассказали CNN, что за последние годы в Иране бесследно пропали сотни людей.

Одна из пропавших — 20-летняя Армита Аббаси. После начала протестов она публиковала в социальных сетях антиправительственные посты, при этом остается неизвестным, принимала ли она непосредственное участие в уличных акциях. Тем не менее, полицейские задержали девушку, обвинив ее в том, что она якобы возглавляла эти протесты. Власти утверждают, что при обыске в квартире Аббаси полицейские обнаружили 10 «коктейлей Молотова».

17 октября полицейские в штатском доставили Армиту Аббаси в больницу Кереджа, пригорода Тегерана, с тяжелой травмой прямой кишки. У девушки была обрита голова. Врачи рассказали, что она была очень напугана и вся тряслась.

Персоналу больницы полицейские запретили разговаривать с Армитой, а также заставили врачей документально засвидетельствовать, что изнасилование произошло до ее ареста. Когда ее история получила огласку, полицейские увезли девушку из больницы. По данным властей, ее перевезли в местную тюрьму, однако независимых подтверждений этой информации нет.

Журналисты CNN связались с больницей, чтобы получить комментарий по поводу произошедшего, но им ответили, что никаких записей об Армите Аббаси не осталось.

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В Иране уже три недели протестуют из-за смерти девушки, которую задержала полиция нравов Армии приказали «жестко подавлять нарушителей спокойствия». Погибли больше 150 человек