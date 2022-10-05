В Иране уже три недели протестуют из-за смерти девушки, которую задержала полиция нравов Армии приказали «жестко подавлять нарушителей спокойствия». Погибли больше 150 человек

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В Иране с 16 сентября продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице, куда ее привезли из полицейского участка, где она провела несколько часов. По версии правозащитников, причиной смерти стала травма головы, которую девушка получила еще по пути в участок. Власти утверждают, что она умерла от сердечного приступа.

Акции протеста жестоко подавляются сотрудниками силовых органов по всей стране. По данным правозащитной организации Iran Human Rights, по состоянию на 4 октября погибли не менее 154 человек. Больше всего жертв — в провинции Систан и Белуджистан (63 человека), Мазендеран (27 человек), Гилян (12 человек) и Западный Азербайджан (11 человек).

Самые жестокие столкновения произошли 30 сентября в городе Захедан на юго-востоке страны. Эти события называют «Кровавой пятницей». Тогда погибли более 60 человек и не менее 300 получили ранения. Активисты сообщают, что к 4 октября число погибших увеличилось до 82 человек.

Информагентство Haalvsh со ссылкой на очевидцев пишет, что среди убитых были женщины и дети, а к раненым не допускали медицинских работников. Также агентство сообщает, что в Захедане люди в форме поджигали автомобили и здания, чтобы потом обвинить в этом протестующих. Позже государственные СМИ назвали протесты в Захедане «террористической атакой». В свою очередь Iran Human Rights пишет, что столкновения в Захедане произошли после сообщений об изнасиловании 15-летней девочки начальником полиции Чехбехара — города, расположенного в той же провинции Систан и Белуджистан.

Издание Iranwire со ссылкой на источники сообщает, что протестующие в Захедане после пятничной молитвы направились к зданию полицейского участка, скандируя лозунги с требованием наказать преступника. В ответ по ним открыли огонь.

По версии государственных СМИ, «группа противников режима» собралась возле мечети и начала перестрелку, в результате которой был убит командующий разведкой Сейед Али Мусави, после чего «вооруженные преступники» напали на три полицейских участка. Источник Iranwire сообщает, что офицеры в штатском и военный вертолет появились в городе намного раньше того момента, когда началась стрельба.

Правозащитная организация Amnesty International отмечает, что 21 сентября Главный штаб вооруженных сил Ирана издал приказ, предписывающий «жестко подавлять нарушителей спокойствия и противников [Исламской] революции».

Другой документ, попавший к правозащитникам, свидетельствует о том, что в провинции Мазендеран 23 сентября командующий отдал приказ всем своим подчиненным «безжалостно подавлять, вплоть до убийства людей, любые беспорядки, устраиваемые бунтовщиками и контрреволюционерами».

По данным Amnesty International, 52 человека, чьи имена организация смогла подтвердить, были убиты в период с 19 по 25 сентября. Две трети убийств произошли после 21 сентября. Среди погибших пять женщин и не менее пяти несовершеннолетних. Правозащитники также подчеркнули, что никто из 52 жертв не представлял непосредственной угрозы сотрудникам силовых органов, что могло бы стать оправданием для применения огнестрельного оружия.

«Власти Ирана сознательно решили калечить и убивать людей, которые вышли на улицы, чтобы выразить свое недовольство десятилетиями репрессий и несправедливости. В условиях систематической безнаказанности, которая уже давно царит в Иране, десятки мужчин, женщин и детей были убиты», — заявила Агнес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.

Как начинались протесты в Иране

В Иране неделю продолжаются протесты из-за смерти девушки, которую полиция задержала за «неправильное» ношение хиджаба Погибли десятки людей

Как начинались протесты в Иране

В Иране неделю продолжаются протесты из-за смерти девушки, которую полиция задержала за «неправильное» ношение хиджаба Погибли десятки людей