В Иране неделю продолжаются протесты из-за смерти девушки, которую полиция задержала за «неправильное» ношение хиджаба Погибли десятки людей

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Акция протеста в Тегеране. 21 сентября 2022 года West Asia News Agency / Reuters / Scanpix / LETA

В Иране уже неделю продолжаются протесты, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Она умерла в больнице после того, как ее привезли туда из полицейского участка.

Первые акции начались 16 сентября, в день смерти девушки. С тех пор протесты охватили десятки городов. Их участники строят на улицах баррикады и скандируют «Смерть диктатору» и «Женщина, жизнь, свобода». Сотрудники правоохранительных органов разгоняют акции с особой жестокостью — погибли десятки людей, сотни получили ранения.

По данным правозащитной организации Iran Human Rights (IHR), за время протестов погиб как минимум 31 человек — среди них были подростки, пожилые люди и одна 10-летняя девочка. Больше всего людей погибли в ночь на 22 сентября в городе Амол, расположенном на севере страны. По словам источника организации, в ходе ночных столкновений 11 человек были убиты сотрудниками службы безопасности. Около 60 человек были арестованы.

Другой источник сообщил IHR, что той же ночью около 200 женщин, арестованных за участие в протестах, были доставлены из Тегерана в тюрьму города Гарчак. По его словам, женщины до этого двое суток провели под стражей, где их жестоко избивали.

После начала протестов власти Ирана стали ограничивать доступ к интернету, а позже и вовсе отключили его. Некоммерческая организация NetBlocks сообщает, что в некоторых частях страны это началось еще 19 сентября. Позже ограничения распространились на всю страну. 21 сентября было зафиксировано полное отключение мобильных сетей. По данным организации, это самые масштабные отключения интернета в стране со времен , когда погибли около 1500 человек.

«Правительство заблокировало доступ к интернету, чтобы люди не смогли отправить во внешний мир доказательства зверств властей. Мы должны продолжать усиливать голос иранского народа, чтобы общественное возмущение из-за смерти Амини не превратилось в массовую бойню», — заявил Хади Гхэми, глава правозащитной организации Center for Human Rights in Iran (CHRI).

Наиболее подробную информацию о пострадавших в ходе протестов дает курдская правозащитная организация Hengaw, однако ее данные ограничиваются Иранским Курдистаном и Западным Азербайджаном. Так, организация подтвердила, что 21 сентября протесты прошли не менее чем в 12 городах, на этих акциях были убиты восемь человек и около 300 получили ранения. Среди погибших два подростка — 15 и 16 лет.

В общей сложности, по данным организации, за пять дней после смерти Махси Амини в двух провинциях Ирана было убито по меньшей мере 15 человек, более 730 получили ранения и около 600 были арестованы. При этом организация отмечает, что многие из получивших ранения не обращаются за медицинской помощью, так как боятся, что их арестуют.

Информацию о сотрудничестве правоохранительных органов с медицинскими учреждениями подтверждает новостной ресурс IranWire. В частности, он утверждает, что автомобили скорой помощи с пострадавшими сразу едут в полицейские участки.

Президент Ирана Ибрахим Раиси во время пресс-конференции на сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что «в Иране есть свобода выражения мнений», но действия, направленные на создание хаоса, неприемлемы. Глава судебной власти Ирана Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи одобрил проведение «превентивных задержаний». Иранским журналистам запретили освещать протесты под угрозой ареста.

«После того, как в последние годы были убиты сотни мирных жителей во время подавления антиправительственных протестов, возможность массового кровопролития сейчас реальна, и мир должен принять меры, пока не стало слишком поздно», — заявил глава CHRI Хади Гхэми.

Как погибла Махса Амини

В Иране полиция задержала 22-летнюю девушку за «неправильное» ношение хиджаба Через два часа ее доставили в больницу, где она умерла. Иранские женщины в знак протеста сжигают хиджабы и стригут волосы

Как погибла Махса Амини

В Иране полиция задержала 22-летнюю девушку за «неправильное» ношение хиджаба Через два часа ее доставили в больницу, где она умерла. Иранские женщины в знак протеста сжигают хиджабы и стригут волосы