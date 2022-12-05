Financial Times назвала Владимира Зеленского человеком года

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Президент Украины Владимир Зеленский стал человеком 2022 года по версии газеты Financial Times.

Как отмечает издание, 44-летний украинский лидер «вошел в историю благодаря своим выдающимися лидерским качествам и силе духа». «Зеленский стал воплощением мужества и стойкости народа Украины», — пишет Financial Times.

В статье, посвященной Зеленскому, издание отмечает решение президента Украины остаться в Киеве после начала полномасштабного российского вторжения. Financial Times называет его «знаменосцем либеральной демократии в глобальной борьбе с авторитаризмом», а также полной противоположностью президента РФ Владимира Путина, «чья одержимость к возрождению империи стоила десятков, если не сотен тысяч человеческих жизней».

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