Война Двести восемьдесят седьмой день

Атаки беспилотников на аэродромы в Курской, Рязанской, Саратовской областях организовала Украина

Об этом газете The Washington Post завил высокопоставленный украинский чиновник. «Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал собеседник издания.

Как Украина организовала атаки, какие дроны были задействованы, откуда их запустили — с территории Украины или РФ с помощью групп спецназа (ранее об этом сообщала The New York Times), неясно. Источник The Washington Post подробностей не привел.

Аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, которые находятся в нескольких сотнях километров от границы с Украиной, были атакованы 5 декабря. На следующий день стало известно об атаке беспилотника на аэродром в Курской области. Россия обвинила Украину в атаках. Официально Киев не брал на себя ответственность за случившееся.

Что это значит в контексте нынешнего этапа войны

