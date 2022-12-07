Война Двести восемьдесят седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Власти России рассматривают три варианта ответа на введение потолка цен на российскую нефть, сообщают «Ведомости». Один из этих вариантов — запрет на продажу нефти странам, которые поддержали ограничения.
- Атаки беспилотников на аэродромы в Курской, Рязанской, Саратовской областях организовала Украина, заявил The Washington Post высокопоставленный украинский чиновник.
- Глава Международной ассоциации воздушного транспорта предложил западным странам возобновить рейсы через Россию.
- Латвийский Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) решил отозвать лицензию на вещание у телеканала «Дождь». Глава NEPLP заявил, что телеканал может оспорить решение в суде. Вопрос о дальнейшем пребывании журналистов "Дождя" в Латвии, по его словам, решат МИД и спецслужбы.
- Владимир Зеленский приехал на передовую — в Славянск Донецкой области. Также он посетил Харьковскую область, вручив военным награды в честь Дня Вооруженных сил Украины.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В продолжение темы
Телеканал «Дождь» не будет доступен в Литве после отзыва лицензии на вещание в Латвии. Об этом, сообщает Delfi, заявила Литовская комиссия по радио и телевидению.
Лицензия, которую "Дождь" получил в Латвии, давала право транслировать программы в Евросоюзе, России, США и других странах.
«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве», — сообщили в литовском регуляторе.
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил отозвать лицензию на вещание у "Дождя". Регулятор объяснил свое решение заключением Службы государственной безопасности о том, что телеканал представляет «угрозу национальной безопасности и общественному порядку». Перед этим латвийский регулятор обвинил «Дождь» в «комплексе нарушений», связанных с освещением войны.
«Медуза» опубликовала заявление по поводу отзыва лицензии «Дождя». Его поддержали более 90 других журналистов и редакций СМИ.
США не поощряют и не предоставляют возможностей Украине наносить удары по целям на территории РФ
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя сведения об атаках на российские военные аэродромы.
«Мы не поощряли и не предоставляли украинцам возможности к нанесению ударов внутри России. Но важно понимать, через что проходят украинцы каждый день в условиях продолжающейся российской агрессии против их страны. Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечить украинцев всем необходимым для самозащиты, защиты своей территории и своей свободы», — сказал он.
Администрация Джо Байдена отказывается поставлять Киеву оружие большой дальности, но, как заявил в свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин, США не мешают собственным усилиям Украины по развитию такого ударного потенциала. «Короткий ответ — нет. Мы абсолютно этого не делаем», — сказал министр обороны США.
Официально в Госдепе заявляют, что не имеют сведений о том, кто ответственен за атаки беспилотников на военные аэродромы РФ.
Ночью войска РФ атаковали беспилотниками и ракетами территории Запорожской и Днепропетровской областей, сообщили главы администраций украинских регионов.
В результате обстрелов пострадали две общины Запорожского района, заявил глава Запорожской областной администрации Александр Старух. В двух селах разрушены три дома, еще 18 повреждены. В одном из населенных пунктов ранения получили три человека, в том числе 15-летняя девушка.
По словам главы администрации Днепропетровской области Валентина Резниченко, российские военные атаковали Никопольский район дронами-камикадзе, тяжелой артиллерией и «Ураганами».
В результате обстрелов больше всего пострадал Никополь: повреждены частные дома, магазины, газопроводы. При этом, отмечает Резниченко, ВСУ сбили все восемь беспилотников, направленных на территории региона. Предварительно, это были «Shahed-136».
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Атаки беспилотников на аэродромы в Курской, Рязанской, Саратовской областях организовала Украина
Об этом газете The Washington Post завил высокопоставленный украинский чиновник. «Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал собеседник издания.
Как Украина организовала атаки, какие дроны были задействованы, откуда их запустили — с территории Украины или РФ с помощью групп спецназа (ранее об этом сообщала The New York Times), неясно. Источник The Washington Post подробностей не привел.
Аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, которые находятся в нескольких сотнях километров от границы с Украиной, были атакованы 5 декабря. На следующий день стало известно об атаке беспилотника на аэродром в Курской области. Россия обвинила Украину в атаках. Официально Киев не брал на себя ответственность за случившееся.
Россия впервые за несколько недель атаковала территории Украины дронами иранского производства, следует из сводки Генштаба ВСУ.
Ведомство заявило, что за сутки украинские военные сбили 14 дронов «Shahed-136», об использовании которых, как отмечает «Би-би-си», не сообщалось с 17 ноября. В Украине приостановку использования беспилотников российской стороной связывали в том числе с наступлением холодов.
О чем еще говорится в сводке:
- Войска РФ наступают на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. На остальных направлениях пытаются удержать занимаемые позиции.
- ВСУ отразили атаки противника в районе Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного, Яковлевки, Бахмута, Белой Горы, Курдюмовки, Новобахмутовки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.
- За минувшие сутки военные РФ нанесли 10 ракетных и 33 авиационных удара, совершили 75 обстрелов из систем залпового огня. От российских ракет пострадали гражданские объекты городов Краматорск и Кривой Рог, а также села Степное Запорожской области.
- Украинская авиация нанесла 22 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также четыре удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
- Ракетные войска и артиллерия Украины поразили пункт управления, три района сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и боеприпасов войск РФ.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
В свою очередь генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уилли Уолш считает, что странам Запада необходимо готовиться к возобновлению авиарейсов через воздушное пространство России, отмененных с началом войны в Украине.
По его оценкам, в 2023 году власти Китая ослабят ковидные ограничения, в результате чего китайские авиаперевозчики получат коммерческое преимущество перед компаниями вроде British Airways, чьи рейсы стали удлиняться на несколько часов из-за обхода российского воздушного пространства.
«С идеологической точки зрения мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла получить доступ в Азию наиболее эффективным способом», — сказал Уолш.
При этом он подчеркнул, что открытие воздушного пространства России не должно происходить, пока продолжается война в Украине.
Росавиация продлила до 15 декабря режим ограничения полетов в 11 аэропортов в южной и центральной частях России.
С 24 февраля ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Детская больница «Охматдет», Киев
«Ведомости» узнали, какие варианты ответа на введение потолка цен на российскую нефть подготовили власти России
По словам источников газеты, администрация президента и правительство РФ обсуждают три варианта ответного механизма на установленный странами Евросоюза, «Большой семерки» и Австралии потолок цен на российскую нефть.
Первый рассматриваемый вариант — полный запрет на продажу нефти странам, которые поддержали потолок цен, в том числе если они покупают нефть у России через страны-посредники.
Второй вариант — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.
Третий вариант предполагает, что власти РФ введут индикативную цену, то есть установят максимальный дисконт российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, при увеличении которого продажа будет запрещена.
ВСУ 5 и 6 декабря — два дня подряд — наносили удары беспилотниками по целям в глубине России. Непосредственный ущерб, нанесенный атаками, не слишком велик: на спутниковых снимках от компании Maxar видно, что беспилотные аппараты, использованные утром 5 декабря против аэродромов дальней авиации в Саратовской и Рязанской областях, не добились прямых попаданий в бомбардировщики — хотя по одному самолету на каждом аэродроме и получили повреждения. Российские воздушно-космические силы уже через несколько часов подняли с этих аэродромов десятки бомбардировщиков с крылатыми ракетами и ответили ударами по целям в Украине.
6 декабря украинский беспилотник вновь атаковал цель на аэродроме на территории РФ — склад топлива в Курске. Кроме того, сообщается, что в тот же день был сбит дрон, целившийся в аэродром Бельбек в Крыму. Все эти удары могут стать переломным моментом для нынешнего этапа войны: Киев начал использовать собственный эрзац крылатых ракет и, вероятно, скоро лишит Москву монополии на уничтожение чужой инфраструктуры.
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