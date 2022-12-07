Война Двести восемьдесят седьмой день

Телеканал не будет доступен в Литве после отзыва лицензии на вещание в Латвии. Об этом, сообщает Delfi, заявила Литовская комиссия по радио и телевидению.

Лицензия, которую "Дождь" получил в Латвии, давала право транслировать программы в Евросоюзе, России, США и других странах.

«Он был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм, услуги поставщиков аудиовизуальных медиа-услуг по запросу, доступен на платформе обмена видео YouTube. После аннулирования лицензии на вещание "Дождя" он с 8 декабря не будет доступен и в Литве», — сообщили в литовском регуляторе.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил отозвать лицензию на вещание у "Дождя". Регулятор объяснил свое решение заключением Службы государственной безопасности о том, что телеканал представляет «угрозу национальной безопасности и общественному порядку». Перед этим латвийский регулятор обвинил «Дождь» в , связанных с освещением войны.

«Медуза» опубликовала заявление по поводу отзыва лицензии «Дождя». Его поддержали более 90 других журналистов и редакций СМИ.

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Заявление «Медузы» по поводу отзыва латвийской лицензии у телеканала «Дождь» Вы тоже можете к нему присоединиться

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