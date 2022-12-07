Госдеп заявил, что США не поощряют удары Украины по целям в России

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США не поощряют и не предоставляют возможностей Украине наносить удары по целям на территории России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя сведения об атаках на военные аэродромы в России.

«Мы не поощряли и не предоставляли украинцам возможности к нанесению ударов внутри России. Но важно понимать, через что проходят украинцы каждый день в условиях продолжающейся российской агрессии против их страны. Мы вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечить украинцев всем необходимым для самозащиты, защиты своей территории и своей свободы», — сказал он.

Администрация Джо Байдена отказывается поставлять Киеву оружие большой дальности, но, как заявил в свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин, США не мешают собственным усилиям Украины по развитию такого ударного потенциала. «Короткий ответ — нет. Мы абсолютно этого не делаем», — сказал министр обороны США.

Официально в Госдепе заявляют, что не имеют сведений о том, кто ответственен за атаки беспилотников на военные аэродромы РФ.

Ранее газета The New York Times сообщала, что беспилотники, которые 5 декабря атаковали аэродромы в Саратовской и Рязанской областях, были запущены с территории Украины.

Высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности рассказал The Washington Post, что с помощью украинского беспилотника была совершена и еще одна, третья атака — на аэродром в Курской области 6 декабря. «Это были украинские беспилотники — очень успешные, очень эффективные», — сказал собеседник издания.

Утром 5 декабря беспилотники атаковали авиабазу Дягилево в Рязанской области и аэродром Энгельс в Саратовской области. Минобороны РФ обвинило в произошедшем ВСУ. В результате были повреждены два самолета, погибли трое военнослужащих, еще четверо ранены. Утром 6 декабря беспилотник атаковал аэродром в Курской области, в результате чего загорелся нефтенакопитель.

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