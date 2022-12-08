Минобороны Великобритании: российская армия вырыла 60-километровую систему траншей в Луганской области
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Минобороны Великобритании в обзоре ситуации в зоне боевых действий в Украине сообщило, что российские войска завершили работы по созданию системы укреплений на контролируемой ими территории Луганской области.
По данным британских военных, речь идет о системе траншей между Сватово и российской границей, общая протяженность которой 60 километров. Несмотря на впечатляющую длину, глубина системы и ее оборонительные свойства пока неясны.
В район Сватово, говорится в обзоре, также переброшены части элитной 1-й гвардейской танковой армии РФ. Предполагается, что эта танковая армия понесла тяжелые потери во время войны, в том числе в ходе отступления из Харьковской области в сентябре. В настоящее время, считают в Минобороны Великобритании, она, вероятно, частично усилена мобилизованными, но личный состав 1-й гвардейской танковой армии все еще значительно меньше утвержденных уставом 25 тысяч человек.
Насколько эффективными будут предпринятые в Луганской области оборонительные меры, отмечают авторы обзора, будет во многом зависеть от того, сумеет ли российское командование наладить должное взаимодействие частей и поддержку с тыла.