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Глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас в интервью «Ведомостям» вновь попытался объяснить, почему нет необходимости в президентском указе о завершении мобилизации.

Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Президент является верховным главнокомандующим, и он объявил об окончании мобилизации. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет, во всяком случае, в восприятии людей.

Клишас добавил, что «государство не может для каждой такой общественно значимой ситуации выпускать по документу».

Если возникнет необходимость в проведении новой волны мобилизации, по словам Клишаса, будет издан новый президентский указ — «ведь нынешняя мобилизация завершена». При этом глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации подчеркнул, что «власть будет реагировать на ситуацию на Украине в зависимости от того, как все там будет складываться».

«Никто не лишил госорганы возможности принять любое решение в связи с тем, как развивается ситуация», — добавил он.

Мобилизация в России была объявлена в конце сентября. Пункт указа, в котором говорилось, сколько человек планируют призвать на военную службу, был засекречен. Минобороны РФ сообщило, что речь идет о 300 тысячах мобилизованных. В начале ноября было объявлено, что мобилизация завершена, план по призыву на войну выполнен. Однако указ о завершении мобилизации издан не был. Планы провести дополнительную мобилизацию власти РФ отрицают.