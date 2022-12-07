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Президент России Владимир Путин отрицает, что в ближайшее время в России может начаться вторая волна мобилизации. Соответствующее заявление он сделал на встрече с членами Совета по правам человека.

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — сказал Путин.

Президент РФ отметил, что даже те, кто был призван в первую волну, до сих пор не все добрались до фронта: по словам Путина, из 300 тысяч уже мобилизованных только 150 тысяч находятся в зоне «специальной военной операции».

При этом Путин выразил мнение, что «СВО может быть длительным процессом».

Власти РФ с начала ноября настаивают, что мобилизация в России уже завершена. При этом Кремль игнорирует просьбы об издании соответствующего президентского указа, утверждая, этот документ не нужен. Независимые юристы подчеркивают, что это не так, и пока указа нет, мобилизационные мероприятия могут быть продолжены в любой момент.

Несмотря на то, что массовая кампания по мобилизации с начала ноября прекратилась, из разных регионов России регулярно поступают отдельные сообщения о том, что военкоматы продолжают присылать повестки и забирать людей на войну.

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