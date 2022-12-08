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Пустые могилы после эксгумации тел погибших во время оккупации Харьковской области. Изюм, 25 сентября 2022 года
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ООН выпустила доклад о расправах, совершенных российскими военными в Украине За первые полтора месяца войны в Киевской, Черниговской и Сумской областях убили как минимум 441 мирного жителя. Убийства 100 человек ООН описала подробно

Источник: Meduza
Пустые могилы после эксгумации тел погибших во время оккупации Харьковской области. Изюм, 25 сентября 2022 года
Пустые могилы после эксгумации тел погибших во время оккупации Харьковской области. Изюм, 25 сентября 2022 года
Yasuyoshi Chiba / AFP / Scanpix / LETA

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выпустило доклад о расправах над гражданскими лицами на украинских территориях, оккупированных российской армией на первом этапе вторжения в Украину.

Представители ООН задокументировали убийства мирных жителей в 102 городах и селах в Киевской, Черниговской и Сумской областях, совершенные в период с 24 февраля по 6 апреля 2022 года. Убийства гражданских, совершенных на других освобожденных Украиной территориях, авторы доклада не изучали.

Информация в докладе основана на рассказах потерпевших и свидетелей, а также дополнительно подтверждена другими источниками, включая аудио- и фотоматериалы, заключения судебно-медицинской экспертизы, материалы уголовных дел и судебные документы.

ООН подтвердила гибель по меньшей мере 441 мирного жителя в трех областях, оказавшихся под оккупацией в начале войны

Представители ООН установили, что с 24 февраля по 6 апреля российские военнослужащие, под оккупацией которых тогда находились территории Киевской, Черниговской и Сумской областей, убили 441 мирного жителя: 341 мужчину, 72 женщины, 20 мальчиков и восемь девочек. При этом доступная информация свидетельствует о том, что убийств, вероятно, было «значительно больше», говорится в докладе.

Убийства совершались по всей оккупированной территории, но в некоторых населенных пунктах их было больше, чем в других. Самый очевидный пример — Буча, где представители ООН уже задокументировали убийства 73 гражданских и продолжают процесс подтверждения предполагаемых расправ с еще 105 мирными жителями.

В докладе подробно описаны обстоятельства убийств 100 человек. 57 из них (48 мужчин, семь женщин и два мальчика) стали жертвами массовых расправ. ООН обращает внимание, что 88% убитых были мужского пола. Российские войска хватали мирных жителей в основном по подозрению в помощи ВСУ и убивали их либо прямо на месте, либо в подвалах, гаражах, покинутых домах и других местах заключения. В большинстве случаев жертвы казней были найдены со связанными руками и со следами пыток на теле.

«Обстоятельства массовых расправ убедительно свидетельствуют о том, что эти убийства могут быть расценены как военное преступление в виде умышленного убийства, что является серьезным нарушением Женевских конвенций», — отмечается в докладе.

Еще 43 убитых (27 мужчин, 13 женщин и три мальчика) погибли, встретившись с российскими военными на дорогах. Жертвы передвигались пешком, на велосипедах или на машинах. Они либо ехали на работу, либо везли близким еду и медикаменты, либо пытались покинуть район военных действий. Во всех этих случаях, пришли к выводу в ООН, убийцы не предпринимали явных попыток соблюдать принцип различия между военными и гражданскими и не принимали меры предосторожности для защиты гражданских лиц.

В ООН констатировали, что по состоянию на 31 октября (к этой дате был завершен сбор данных для доклада) стороны конфликта «не добились большого прогресса» в привлечении к ответственности ни непосредственных исполнителей убийств мирных жителей, ни их командиров. Украине, несмотря на выделенные под это значительные ресурсы и поддержку международных экспертов, сложно обеспечивать быстрые и тщательные расследования с учетом большого объема обвинений и трудностей с задержанием подозреваемых. Россия же не демонстрирует намерения наказывать виновных.

ООН подробно описала гибель 100 мирных жителей. Эти случаи показывают, как жестоко действовали российские военные

Как уже говорилось выше, в докладе подробно изложены обстоятельства 100 убийств мирных жителей. Мы выбрали среди них три истории — чтобы показать, как жестоко убивали мирных украинцев.

  • 12 марта на дороге между селами Липовка и Королевка в Киевской области российские военные атаковали колонну из шести машин мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться. На одной из машин был белый флаг и надпись «Дети». Несмотря на это, на подъезде к Королевке по колонне открыли огонь из бронетехники. В машине с надписью «Дети» погибли 60-летний мужчина, его 35-летняя невестка и 11-летний внук. Бабушка и еще один шестилетний внук получили ранения, но выжили.
  • 14 марта в селе Мохнатин Черниговской области убили трех подростков. Одному из них было 18 лет; двое других были братьями-близнецами 17 лет. Все трое шли по дороге, когда в село въехала колонна российской военной техники. В 18-летнего подростка выстрелили из пушки, ему оторвало голову и руку. Его спутники подняли руки, но их расстреляли из стрелкового оружия. Один из братьев погиб на месте, другой — по дороге в больницу.
  • 17 марта в городе Бородянка Киевской области задержали 57-летнего местного жителя. Его отпустили после допроса, и он подошел к российскому блокпосту попросить сигарету. Ему ее дали, после чего он повернулся и пошел в сторону своего дома. Когда мужчина отошел от блокпоста примерно на 50 метров, те же солдаты, которые дали ему сигарету, открыли по нему огонь. С тяжелыми ранениями он смог добраться до дома. Он умер на следующий день.
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