В Вильнюсе с Антакальнисского кладбища убрали скульптуры советских воинов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

В Вильнюсе на Антакальнисском кладбище завершился демонтаж шести фигурных стел из серого гранита, изображающих советских солдат, сообщил агентству BNS представитель Вильнюсского самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

Yauhen Yerchak / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

По словам представителя властей Вильнюса, работы завершились днем 8 декабря. Все стелы вывезли на территорию муниципального предприятия Grinda. Там они будут храниться до тех пор, пока их, как предполагается, не передадут Национальному музею Литвы.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс после завершения демонтажа памятников написал в , что на Антакальнисском кладбище «теперь чисто».

Демонтаж скульптур начался 6 декабря, несмотря на временную защиту, которую применил Комитет ООН по правам человека. Мэр Вильнюса перед началом работ сказал, что комитет ООН просил не разрушать могилы, не демонтировать надгробные плиты и не уничтожать наследие. По его словам, этого не происходит, а скульптуры убирают законно как символ советской идеологии.

Власти Вильнюса потратили на перенос скульптур почти 60 тысяч евро, отмечает BNS.

Мемориальный ансамбль советским воинам на Антакальнисском кладбище создали в 1951 году. Здесь захоронены около трех тысяч советских воинов. В 1984 году в центре мемориального ансамбля появились шесть стел, изображающих советских солдат. Это крупнейший в Литве мемориал советским воинам, отмечает РИА Новости.

После российского вторжения в Украину в странах Балтии начался демонтаж многих советских памятников. Так, в августе в Риге снесли памятник воинам-освободителям, демонтаж которого обсуждался много лет, а в Нарве убрали советский памятник — танк Т-34, установленный к 25-летию со дня победы в Великой Отечественной войне.