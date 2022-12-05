Алексей Кудрин (как ранее сообщали источники «Медузы») стал советником в «Яндексе»

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Бывший глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что принял предложение компании «Яндекс» занять должность советника по корпоративному развитию.

«Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные», — сообщил Кудрин в телеграм-канале.

Он отметил, что «одна из главных задач — помочь сохранить уникальную управленческую и технологическую культуру „Яндекса“».

Ранее источник «Медузы», близкий к руководству «Яндекса», сообщил, что Кудрин сперва займет в компании временную должность, например, советника, а после того, как «Яндекс» разделят на российский и международный бизнесы, Кудрин возглавит российскую часть компании.

В конце ноября в «Яндексе» подтвердили, что планируют разделить компанию на российский и международный бизнесы, о чем «Медуза» сообщала весной 2022 года.

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