Минюст включил The Bell, Ровшана Аскерова и Михаила Фишмана в реестр «иностранных агентов»
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Министерство юстиции РФ включило издание The Bell в список «иностранных агентов», сообщается в едином реестре, который ведет Минюст (.pdf).
Также в реестр включены:
- Ровшан Аскеров, знаток игры «Что? Где? Когда?»
- Михаил Фишман, сотрудник телеканала «Дождь»
- Рубен Апресян, философ
- Ростислав Мурзагулов, общественный деятель
- «Экологическое Движение „42“»
Минюст включил их в реестр на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которая регламентирует порядок включения в реестр «иноагентов».
После обновления в реестре Минюста упомянуты 499 человек и организаций.