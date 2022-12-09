Перейти к материалам

Минюст включил The Bell, Ровшана Аскерова и Михаила Фишмана в реестр «иностранных агентов»

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ включило издание The Bell в список «иностранных агентов», сообщается в едином реестре, который ведет Минюст (.pdf).

Также в реестр включены:

  • Ровшан Аскеров, знаток игры «Что? Где? Когда?»
  • Михаил Фишман, сотрудник телеканала «Дождь»
  • Рубен Апресян, философ
  • Ростислав Мурзагулов, общественный деятель
  • «Экологическое Движение „42“»

Минюст включил их в реестр на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которая регламентирует порядок включения в реестр «иноагентов».

После обновления в реестре Минюста упомянуты 499 человек и организаций.

Читайте также

Поздравляем! С сегодняшнего дня вы — «иноагент». И должны сами сообщить об этом российским властям Простите, что?

16 карточек