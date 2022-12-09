Минюст включил The Bell, Ровшана Аскерова и Михаила Фишмана в реестр «иностранных агентов»

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Министерство юстиции РФ включило издание The Bell в список «иностранных агентов», сообщается в едином реестре, который ведет Минюст (.pdf).

Также в реестр включены:

Ровшан Аскеров, знаток игры «Что? Где? Когда?»

Михаил Фишман, сотрудник телеканала

Рубен Апресян, философ

Ростислав Мурзагулов, общественный деятель

«Экологическое Движение „42“»

Минюст включил их в реестр на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», которая регламентирует порядок включения в реестр «иноагентов».

После обновления в реестре Минюста упомянуты 499 человек и организаций.

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