Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Михаил Звинчук подтвердил, что создал телеграм-канал «Рыбарь»

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Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук в интервью RTVI подтвердил, что он и его «коллега» Денис Щукин создали телеграм-канал . Ранее расследование о создателях проекта выпустило издание The Bell.

«Я действительно являюсь основателем, как я его называю, проекта „Рыбарь“, потому что это уже вышло далеко за пределы одного телеграм-канала… И действительно, я бывший сотрудник пресс-службы Министерства обороны, департамента информации и массовых коммуникаций. То есть тот опыт, который я получил в рамках работы в Вооруженных силах, я капитализировал для того чтобы заниматься своей собственной информационной деятельностью», — заявил Звинчук.

Создатель «Рыбаря» рассказал, что он кадровый офицер ВС РФ, работал военным переводчиком в Сирии и Ираке. С тех пор, по словам Звинчука, он увлекся военной аналитикой.

«В 2018 году мы с моим коллегой Денисом Щукиным поняли, что надо заводить какой-то свой ресурс, где предлагать свою экспертизу, и решили попробовать завести вот этот вот телеграм-канал. И писали изначально в основном про Ближний Восток», — сообщил Звинчук. При этом в интервью он отметил, что уволился из вооруженных сил годом позже — в 2019-м.

На вопрос о связях с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным и , Звинчук ответил, что работал штатным колумнистом в издании. Вопрос о финансировании «Рыбаря» Пригожиным, о котором говорилось в расследовании The Bell, он проигнорировал.

По словам Звинчука, в команде проекта «Рыбарь» работает 40 человек, а также «есть штат волонтеров, есть приходящая и уходящая группа фрилансеров, которые выполняют определенные задачи».

Свой проект он охарактеризовал как «огромную медиасеть», куда, по его словам, входят более 150 каналов с общей аудиторией 13 миллионов человек в российском сегменте, 110 каналов с аудиторией три миллиона человек — в иностранном сегменте.

Месячный бюджет проекта, заявил Звинчук, на сегодняшний день превышает четыре миллиона рублей. Основной источник финансирования — донаты.

Расследование о создателях «Рыбаря»

The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ

Расследование о создателях «Рыбаря»

The Bell рассказал, кто ведет военный телеграм-канал «Рыбарь» По данным авторов расследования, проект получал деньги от Пригожина и может быть связан с ФСБ