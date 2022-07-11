Путин подписал указ, разрешающий всем жителям Украины получать российское гражданство в упрощенном порядке

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, распространяющий возможность упрощенного получения российского гражданства на жителей всей Украины.

Согласно документу, теперь на него могут претендовать «граждане Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство РФ и оформившие выход из него в установленном порядке».

В июле 2019 года Путин упростил процедуру получения российского гражданства для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а в мае 2022 года — для жителей оккупированных Запорожской и Херсонской областей Украины.

Обновлено. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что указ «ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина». «Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — добавил Кулеба.

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