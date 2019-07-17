Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий людям, проживающим на всей территории Донецкой и Луганской областей, получать российское гражданство в упрощенном порядке.

Указ распространяется только на тех, кто уже проживал на этой территории 2014 года.

В конце апреля Путин подписал аналогичный указ, разрешающий упрощенное получение гражданства жителям территорий, контролируемых непризнанными ДНР и ЛНР.

Заявления на получение гражданства в общем порядке рассматриваются до года, в упрощенном порядке — от трех до шести месяцев.