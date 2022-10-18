Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом в случае чрезвычайных ситуаций

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Еврокомиссия разработала ряд мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в Европе. В частности, она предложила:

ввести «правило солидарности», согласно которому страны-члены ЕС должны будут делиться газом с теми европейскими странами, которые сталкиваются с его нехваткой, в обмен на «справедливую компенсацию»;

обязать европейские страны совместно закупать газ в объеме не менее 15% от их плана по заполнению хранилищ — для этого компаниям из стран ЕС разрешат создать консорциум при условии соблюдения правил защиты конкуренции;

внедрить механизм временного ограничения цен на торговой площадке TTF — главном газовом хабе в Европе;

продолжить снижать потребление газа и обязать страны-члены ЕС каждые два месяца отчитываться об уровне потребления.

Новые предложения Еврокомиссии не предусматривают введения потолка цен на газ. В случае с нефтью такой потолок предусмотрен восьмым пакетом санкций против России, который был утвержден в начале октября.

Энергетический кризис в Европе начался еще в середине 2021 года на фоне выхода мировой экономики из пандемии. В 2022 году он усугубился из-за российского вторжения в Украину. Сначала был отменен ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а позже «Газпром» начал снижать поставки газа по «Северному потоку — 1». К осени поставки прекратились вовсе.

В конце сентября три из четырех ниток «Северных потоков» были повреждены — по основной версии, в результате взрывов. Западные страны подозревают Россию в диверсии, президент РФ Владимир Путин обвинил в этом «англосаксов».

Что произошло с «Северными потоками»

Шведские журналисты опубликовали фото и видео разрушенного «Северного потока» Они подтверждают версию о подрыве газопровода

Что произошло с «Северными потоками»

Шведские журналисты опубликовали фото и видео разрушенного «Северного потока» Они подтверждают версию о подрыве газопровода