Еврокомиссия предложила обязать страны ЕС делиться друг с другом газом в случае чрезвычайных ситуаций
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Еврокомиссия разработала ряд мер, направленных на борьбу с энергетическим кризисом в Европе. В частности, она предложила:
- ввести «правило солидарности», согласно которому страны-члены ЕС должны будут делиться газом с теми европейскими странами, которые сталкиваются с его нехваткой, в обмен на «справедливую компенсацию»;
- обязать европейские страны совместно закупать газ в объеме не менее 15% от их плана по заполнению хранилищ — для этого компаниям из стран ЕС разрешат создать консорциум при условии соблюдения правил защиты конкуренции;
- внедрить механизм временного ограничения цен на торговой площадке TTF — главном газовом хабе в Европе;
- продолжить снижать потребление газа и обязать страны-члены ЕС каждые два месяца отчитываться об уровне потребления.
Новые предложения Еврокомиссии не предусматривают введения потолка цен на газ. В случае с нефтью такой потолок предусмотрен восьмым пакетом санкций против России, который был утвержден в начале октября.
Энергетический кризис в Европе начался еще в середине 2021 года на фоне выхода мировой экономики из пандемии. В 2022 году он усугубился из-за российского вторжения в Украину. Сначала был отменен ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», а позже «Газпром» начал снижать поставки газа по «Северному потоку — 1». К осени поставки прекратились вовсе.
В конце сентября три из четырех ниток «Северных потоков» были повреждены — по основной версии, в результате взрывов. Западные страны подозревают Россию в диверсии, президент РФ Владимир Путин обвинил в этом «англосаксов».