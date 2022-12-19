Зарубежные производители отказались поставлять в Россию «российские» процессоры «Байкал» и «Эльбрус»

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Иностранные производители, выпускающие по заказам России процессоры «Байкал» и «Эльбрус», из-за международных санкций отказались исполнять эти заказы, в том числе отгружать уже произведенные чипы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на главу министерства цифрового развития РФ Максута Шадаева.

Всего, по словам министра, в 2022 году было изготовлено около 23 тысяч компьютеров, серверов и систем хранения данных на российских процессорах. «У нас в этом году было бы сильно больше, если бы те партии российских процессоров, которые были заказаны и произведены, были бы отгружены», — заявил Шадаев на совместном заседании комитетов по контролю и по информационной политике Госдумы.

Министр пояснил, что процессоры изготавливают на зарубежных заводах, поскольку в РФ нет подходящих предприятий. Он добавил, что к 2028 году Россия планирует наладить собственное производство процессоров.

Евросоюз, США и Великобритания ввели санкции против российских разработчиков процессоров вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В середине сентября Минфин США наложил санкции на ряд российских IT-компаний, включая «Байкал Электроникс» и МЦСТ (выпускает процессоры «Эльбрус»), что подразумевает блокировку любых активов этих компаний и вводит полный запрет на сделки с ними.

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