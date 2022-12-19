Страны ЕС договорились о введении потолка цен на газ

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Страны Евросоюза утвердили введение потолка цен на газ — предельную стоимость, по которой могут заключаться контракты на европейских площадках.

Ограничения вступят в силу, если цена на газ на крупнейшем хабе TTF в Нидерландах будет превышать 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней.

Положение об ограничении цен будет применяться с 15 февраля.

Итоговый потолок оказался значительно ниже, чем первоначальное предложение Еврокомиссии (275 евро).

Потолок цен на газ в ЕС вводится как мера по борьбе с инфляцией, которая в последние месяцы находится на исторических максимумах.

Значительный рост цен на газ в Европе вызван, в том числе, противостоянием с Россией, которая значительно сократила физические поставки газа на континент.

Против введения потолка выступали, в частности, Нидерланды, Австрия, Венгрия, а также крупнейший потребитель топлива в ЕС Германия. Эти страны опасаются, что нерыночное вмешательство в формирование цен на топливо может привести к непредсказуемым последствиям.