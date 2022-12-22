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Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

Что такое справедливый мир? Для всех это разное. Для меня как для президента — это никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности, возмещение материального ущерба от России. А что будет справедливым миром для родителей, которые потеряли детей? Для них деньги — ничто. Они живут местью. И чем дольше будет идти война, тем больше будет таких людей. У них не будет другого смысла продолжать жить. Это то, что я вижу. Я знаю таких людей.

В 2019 году, когда я стал президентом, мы пытались слать месседжи [Владимиру] Путину. Мы хотели, чтобы не было полномасштабной войны — и он говорил, что ничего не будет. Он врал. Так какие месседжи мы должны слать ему сейчас? Он больше не является субъектом в цивилизованном мире. Он должен быть заинтересован в том, чтобы спасти что-то, что осталось от культуры его страны. Я лучше пошлю месседж Джо Байдену — попрошу у него еще [ракетных установок] Patriot.

Это приблизительный пересказ ответов Владимира Зеленского на пресс-конференции после встречи с Джо Байденом. Высказывания отредактированы с сохранением их общего смысла.