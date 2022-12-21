США официально объявили о новом пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов. В него войдут поставки зенитных ракет Patriot 

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Государственный департамент США объявил о новом пакете помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, в рамках которого Киев получит зенитно-ракетный комплекс Patriot — передовую систему ПВО.

«Эта помощь первый раз включает в себя ЗРК Patriot, способный сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на гораздо большей высоте, чем системы ПВО, которые были предоставлены ранее», — говорится в заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

По его словам, Украина также получит средства для нанесения высокоточных ударов, «дополнительное снаряжение и важнейшее оборудование». Ранее поставки такого вооружения анонсировали СМИ на фоне сообщений о поездке президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон с официальным визитом.

Как отмечается, президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении очередного пакета военной помощи объемом до миллиарда долларов. Помощь еще на 850 миллионов долларов выделит Пентагон.

Таким образом общий объем военной помощи, которую нынешняя администрация президента США направила Украине, достигнет «беспрецедентной суммы» в 21,9 миллиарда долларов.

О поездке Зеленского в США

Владимир Зеленский отправился в США — это его первый зарубежный визит с начала войны Politico рассказало, чего ожидать от этой поездки. Прежде всего, Украина получит зенитные комплексы Patriot

О поездке Зеленского в США

Владимир Зеленский отправился в США — это его первый зарубежный визит с начала войны Politico рассказало, чего ожидать от этой поездки. Прежде всего, Украина получит зенитные комплексы Patriot