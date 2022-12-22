Война Триста второй день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 21 декабря читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки российская армия нанесла шесть ракетных и 15 авиационных ударов по Украине, а также провела 64 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- ВСУ отразили атаки российских военных в 16 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.
- Руководство Белгородской области набирает добровольцев для строительства укреплений — рытья траншей и установки конусов.
- Подтверждено огневое поражение района сосредоточения личного состава и техники противника в районе Горловки Донецкой области. Там были убиты 13 военнослужащих противника и уничтожены три грузовика с боеприпасами.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Украинский солдат в подземном убежище в Запорожской области
Важные новости утра
- Курс российского рубля продолжает снижаться. Евро на Московской бирже приблизился к 77 рублям, доллар — к 72 рублям.
- Бывший руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле Донецка.
- Американская компания Kellogg, выпускающая в том числе чипсы Pringles, договорилась о продаже своего бизнеса в России производителю напитков, снеков и кондитерских изделий «Черноголовка».
- Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, публично осудивший войну в Украине, продал основанную им студию Bazelevs.
Главное событие предыдущего дня — визит президента Украины Владимира Зеленского в США
Зеленский прилетел в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил с речью в Конгрессе. Перед началом этого визита власти США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, который впервые будет включать американскую ЗРК Patriot.
«Медуза» следила за поездкой украинского президента. Мы собрали главное из сказанного Зеленским на пресс-конференции с Байденом и сделали краткий пересказ его выступления перед конгрессменами. А здесь можно увидеть главные кадры этого визита, который стал для лидера Украины первой зарубежной поездкой после начала полномасштабной войны.
Сегодня — 302-й день войны России с Украиной. Мы возобновляем онлайн о событиях вокруг этого конфликта.
Онлайн предыдущего дня можно почитать здесь.