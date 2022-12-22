Дмитрий Рогозин получил ранение в Донецке

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Бывший руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин был ранен при обстреле гостиницы в Донецке. Его госпитализировали, угрозы его жизни нет. Об этом пишут ТАСС и РИА Новости со ссылкой на помощника Рогозина.

«На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой в последние дни проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет», — сказал помощник. По его словам, ранения получили также спутники Рогозина.

Сам бывший чиновник описал полученные травмы так: «Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника».

В свою очередь Baza сообщает, что обстрелу подвергся ресторан в Донецке, где Рогозин отмечал свой день рождения. Изначально издание сообщило, что бывший чиновник не пострадал, но позднее написало, что он получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц и проникающее осколочное ранение левого бедра.

По некоторым данным, в результате обстрела ресторана могли быть ранены пять человек и мог погибнуть по меньшей мере один — охранник председателя правительства самопровозглашенной ДНР Виталия Хоценко, пишет Baza. Сам Хоценко, по данным издания, ранен. Информацию о его ранении ТАСС подтвердила его пресс-секретарь. По ее словам, угрозы жизни Хоценко нет.

Обновлено. Сам Рогозин подтвердил информацию о ранении. «Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошел] в сантиметре от позвоночника», — сообщил Рогозин телеканалу RT.

Дмитрия Рогозина освободили от должности главы «Роскосмоса» в июле 2022 года, после четырех лет работы. Его сменил Юрий Борисов, ранее исполнявший полномочия вице-премьера РФ.

После увольнения из «Роскосмоса» Рогозин стал много писать о войне в своем телеграм-канале. В ноябре 2022 года он рассказал, что создал и возглавляет группу военных советников «Царские волки», которая занимается военно-технической поддержкой боевых подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Читайте также

Дмитрий Рогозин уволен из «Роскосмоса». Что он сделал и что после себя оставил? Рассказывает популяризатор космонавтики Виталий Егоров

Читайте также

Дмитрий Рогозин уволен из «Роскосмоса». Что он сделал и что после себя оставил? Рассказывает популяризатор космонавтики Виталий Егоров