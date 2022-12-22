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Бывший руководитель государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал обстрел гостиницы в Донецке, в результате которого он получил ранение. Ранее СМИ писали, что Рогозин отмечал там свой день рождения.

«Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений. В этой гостинице мы жили все последние месяцы. Около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 мм. Следствие определит, откуда и кто», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

По мнению бывшего главы «Роскосмоса», обстрел гостиницы не был случайностью, поскольку «за восемь лет противник ни разу не обстреливал это место». Он предположил, что кто-то мог «слить информацию», однако Рогозин не уточнил, какую именно информацию «слили» и считает ли он себя непосредственной целью обстрела.

О своем ранении Рогозин написал, что он был ранен металлическим осколком размером 3×4 мм, который вошел выше правой лопатки. Ему сделают операцию. Чуть ранее РИА Новости со ссылкой на врачей сообщало, что неизвлекаемый осколок попал Рогозину в позвоночник.

По словам главы аннексированной ДНР Дениса Пушилина, в результате обстрела погибли два человека. Помимо Рогозина ранение получил премьер-министр самопровозглашенной республики Виталий Хоценко.

Дмитрия Рогозина освободили от должности главы «Роскосмоса» в июле 2022 года. На этот пост был назначен Юрий Борисов, ранее исполнявший полномочия вице-премьера РФ.

После увольнения из «Роскосмоса» Рогозин стал много писать о войне в своем телеграм-канале. В ноябре 2022 года он рассказал, что создал и возглавляет группу военных советников «Царские волки», которая занимается военно-технической поддержкой боевых подразделений самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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