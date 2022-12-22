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В Москве поменяли инсталляцию с буквами Z V O, которыми к новому году «украсили» Парк Горького

Источник: Соседи. Якиманка-Замоскворечье

Руководство московского Парка Горького решило поменять инсталляцию, состоящую из букв Z V O, после реакции, которую они вызвали в социальных сетях. Теперь буквы, ранее стоявшие в ряд, разместили подальше друг от друга. Внимание на это обратил телеграм-канал «Соседи. Якиманка-Замоскворечье».

Выставленные в ряд буквы Z, V, O вызвали в соцсетях волну шуток и негативных комментариев. В частности, некоторые пользователи твиттера писали, что подобными «украшениями» руководство испортило парк, другие шутили, что букву V зачем-то перевернули. Тогда же стали появляться мемы, в которых люди к ZVO дописывали другие буквы, чтобы получались отдельные слова или фразы, вроде «zvoните в дурку».

Буквы Z и V стали в России символами поддержки войны с Украиной после начала вторжения. Они были нанесены на большую часть российской военной техники.

Как украшают Москву во время войны

Москву украсили к Новому году: рядом с наряженными елками — символы «спецоперации». Фотографии

Как украшают Москву во время войны

Москву украсили к Новому году: рядом с наряженными елками — символы «спецоперации». Фотографии