В Москве поменяли инсталляцию с буквами Z V O, которыми к новому году «украсили» Парк Горького

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Руководство московского Парка Горького решило поменять инсталляцию, состоящую из букв Z V O, после реакции, которую они вызвали в социальных сетях. Теперь буквы, ранее стоявшие в ряд, разместили подальше друг от друга. Внимание на это обратил телеграм-канал «Соседи. Якиманка-Замоскворечье».

Выставленные в ряд буквы Z, V, O вызвали в соцсетях волну шуток и негативных комментариев. В частности, некоторые пользователи твиттера писали, что подобными «украшениями» руководство испортило парк, другие шутили, что букву V зачем-то перевернули. Тогда же стали появляться мемы, в которых люди к ZVO дописывали другие буквы, чтобы получались отдельные слова или фразы, вроде «zvoните в дурку».

Буквы Z и V стали в России символами поддержки войны с Украиной после начала вторжения. Они были нанесены на большую часть российской военной техники.

Как украшают Москву во время войны

Москву украсили к Новому году: рядом с наряженными елками — символы «спецоперации». Фотографии

Как украшают Москву во время войны

Москву украсили к Новому году: рядом с наряженными елками — символы «спецоперации». Фотографии