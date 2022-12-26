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Россия неправомерно вошла в Организацию объединенных наций (ООН) и заняла место СССР среди постоянных членов Совета безопасности ООН. С таким заявлением выступило министерство иностранных дел Украины.

Ведомство отметило, что, согласно статье 4 Устава ООН, прием в члены организации открыт для всех «миролюбивых государств». Его проводят постановлением Генеральной ассамблеи ООН по рекомендации Совбеза.

«Например, такой правомерный путь прошли вновь образованные государства-члены ООН Чехия и Словакия после того, как прекратило свое существование государство-член ООН под названием „Чехословакия“», — заявил МИД Украины.

Но Россия в 1991 году стала членом ООН на основании письма, которое Борис Ельцин, на тот момент еще занимавший пост президента РСФСР, направил генеральному секретарю организации.

А в Уставе ООН Россия до сих пор не упомянута среди постоянных членов Совбеза — вместо этого в его составе значится СССР, подчеркнул МИД Украины.

Таким образом, Российская Федерация никогда не проходила правомерной процедуры обретения членства и занимает место СССР в Совете безопасности ООН незаконно. С юридической и политической точек зрения может быть только один вывод: Россия — узурпатор места Советского Союза в Совбезе ООН. <…>

Сомнительно и право Российской Федерации входить в состав ООН в целом, поскольку она не соответствует основному критерию членства в организации. Пункт 1 статьи 4 четко отмечает, что членство в ООН открыто для всех миролюбивых государств. Действия Российской Федерации противоположны понятию «миролюбия».

Украина призвала государства-члены ООН лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза и исключить ее из ООН в целом.

Вопрос о возможности исключить Россию из числа постоянных членов Совбеза ООН, обладающих правом налагать вето на решения совета, возник после начала войны в Украине.

В частности, об исключении России из Совбеза просил украинский президент Владимир Зеленский. Придумать механизм приостановки членства РФ призывал глава Евросовета Шарль Мишель.

Белый дом констатировал, что такой механизм отсутствует. Об этом же говорила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова: «Нереализуем этот сценарий, если мы говорим о праве».

Устав ООН не предусматривает процедуры приостановки членства в Совбезе или исключения из него. Лишить страну постоянного членства в Совбезе без изменения Устава невозможно.

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