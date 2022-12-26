Война Триста шестой день

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты готовят поправки, повышающие ставку налогообложения для граждан РФ, которые после полномасштабного российского вторжения в Украину уехали из страны.

Как сообщил «Интерфаксу» первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, поправки исключат для нерезидентов возможность работать в режиме самозанятых, а также предусматривают повышение налогов для индивидуальных предпринимателей, уехавших из России.

По его словам, разрабатываемые в Госдуме поправки предусматривают, что уехавшие из РФ «должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве».

Касательно уровня предлагаемого поправками повышения налога для нерезидентов — индивидуальных предпринимателей, Исаев высказал свою личную точку зрения, что «налог должен быть равен тому налогу, который платят люди, работающие по трудовому договору».

Те, кто уехал и работает в режиме самозанятых, по мнению депутата, «должны либо работать как индивидуальные предприниматели, либо по трудовому договору».

Депутат отметил, что «речь идет о тех, кто является нерезидентами, то есть отсутствуют в течение шести месяцев на территории РФ».

Согласно действующему законодательству, размер налога на доходы физических лиц для нерезидентов составляет 30%. В свою очередь самозанятые платят налог 4-6%.

Ранее в декабре «Единая Россия» подготовила законопроект, запрещающий россиянам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей, например, в банковской сфере. Издание «Верстка» утверждало, что ограничения затронут работников сферы информационной безопасности, госсектора и транспорта.

Исаев отметил, что работа над двумя этими законопроектами ведется параллельно. По его словам, они могут быть рассмотрены Госдумой в весеннюю сессию.