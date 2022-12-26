Война Триста шестой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 25 декабря читайте здесь, а главные фотографии дня смотрите тут.
Главные новости последних часов:
- Над военным аэродромом Энгельс в Саратовской области сбит украинский беспилотник, сообщило Минобороны РФ. Трое военнослужащих погибли. Это вторая атака беспилотников на эту авиабазу за месяц.
- Медведев опубликовал статью «Наши люди, наша земля, наша правда», где в шести пунктах подвел итоги 2022 года. В частности, он отверг мирные переговоры с нынешними властями Украины и заявил о сохраняющейся ядерной угрозе.
- МВД России объявило в розыск журналиста Bellingcat Христо Грозева.
- ФСБ объявила об убийстве «украинских диверсантов» на границе с Брянской областью.
- Украина вернет Крым «силой и дипломатией», заявил начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов.
- Госдума разрабатывает поправки, запрещающие россиянам, уехавшим за границу, работать в режиме самозанятых и платить меньше налогов. Депутаты также планируют повысить налоги для уехавших индивидуальных предпринимателей, рассказал замглавы фракции «Единой России» Андрей Исаев.
- Администрация президента РФ намерена провести выборы на аннексированных территориях Украины в сентябре 2023 года даже в случае сохранения военного положения, пишут «Ведомости».
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В Центробанке связали текущее ослабление рубля с «ухудшением внешних условий» и снижением цен на нефть. Об этом в интервью РБК заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
«Налицо ухудшение внешних условий, снижение цен на нефть. Это достаточно весомая причина для того, чтобы курс несколько ослаб», — объяснил Заботкин.
При этом зампред отметил, что курс по-прежнему «колеблется в том диапазоне, который наблюдался примерно с конца мая этого года».
Нынешнее ослабление рубля внесет вклад в рост цен, заявил Заботкин. По его словам, каждые 10% движения обменного курса будут добавлять инфляции порядка 0,5-0,6%. «Но при этом с оговоркой, что эти 0,5-0,6% реализуются не мгновенно, а растянуты во времени на 6-12 месяцев», — пояснил он.
Ослабление российской валюты к доллару и евро началось в декабре и значительно ускорилось в середине месяца, напоминает РБК. Так, 22 декабря в ходе торгов на Московской бирже курс евро приблизился к 77 рублям, курс доллара — к 72 рублям. 26 декабря доллар торгуется в районе 68,4 рубля, евро в районе 72,4 рубля.
МВД РФ объявило в федеральный розыск расследователя Bellingcat Христо Грозева
Карточку журналиста в базе розыска министерства обнаружила «Медиазона». В ней говорится, что Грозева разыскивают «по статье УК». По какой именно, неизвестно.
В июле ФСБ заявила, что Грозев работает на британскую внешнюю разведку MI6 и участвовал в попытке угона российских самолетов. По версии спецслужбы, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины пыталось завербовать российских военных летчиков и убедить их передать самолеты Украине в обмен на вознаграждение.
Грозев говорил, что не участвовал в операции, а команда Bellingcat снимала документальный фильм-расследование о том, как ФСБ и украинские спецслужбы ведут игру, пытаясь обмануть друг друга.
По словам журналиста, попытка угона самолетов действительно была, но организовало ее не ГУР, а группа бывших украинских «оперативников». Они были знакомы сотрудникам Bellingcat с тех пор, как украинские спецслужбы пытались выманить бойцов ЧВК Вагнера из Беларуси в 2020 году.
Украинская диверсионная группа пыталась проникнуть на территорию Брянской области. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявили в ФСБ.
В результате боев 25 декабря четыре «диверсанта» были убиты на границе, сообщили в ведомстве.
По данным ФСБ, при себе у «диверсантов» было иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы «SIG Sauer», приборы связи и навигации, «средства для совершения диверсионно-террористических актов», а также 4 самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Брифинг Минобороны РФ. Главное
- На Купянском направлении войска РФ нанесли удар по скоплению живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. В результате убиты до 20 украинских военнослужащих.
- На Красно-Лиманском направлении российские силы поразили подразделения ВСУ в районах Макеевки и Невского в ЛНР, а также Тернов и Торского в ДНР. В районах населенных пунктов Стельмаховка и Червоная Диброва уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа и минометный расчет. Убиты более 30 украинских военных.
- Российские войска продолжают наступать на Донецком направлении, заняли «выгодные рубежи и позиции». Общие потери ВСУ на этом направлении составили до 100 военнослужащих.
- На Южно-Донецком направлении войска РФ поразили подразделения ВСУ в районах Владимировки, Угледара, Новодонецкого и Новоселки в ДНР. Убиты более 40 украинских военнослужащих.
- За сутки ракетные войска и артиллерия РФ поразили 63 артиллерийских подразделения ВСУ в 79 районах. Российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников, перехватили два снаряда системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Министр Чечни по внешним связям Ахмед Дудаев назвал «неправдой» сообщения о задержании Хасана Ибрагимова, представителя Рамзана Кадырова в аннексированных Херсонской и Запорожской областях.
«Все, что пишут СМИ о задержании Ибрагимова — это неправда. Никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это буквально бытовой какой-то инцидент, который был исчерпан на месте», — заявил Дудаев.
По данным Baza, Хасанов и еще четверо лейтенантов отряда СОБРа «Ахмат» были задержаны в Симферополе по подозрению в избиении посетителя одного из ресторанов города. Издание пишет, что мужчина заступился за свою девушку, к которой приставал один из чеченских полицейских.
За минувшие сутки войска РФ 33 раза обстреляли территории Херсонской области, подконтрольные Украине. Об этом сообщил глава областной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, Херсон попал под обстрелы семь раз за сутки. В результате были повреждены склады, частные и многоквартирные дома. Люди не пострадали.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
24 декабря, как сообщали украинские власти, в результате российского обстрела Херсона погибли не менее 10 человек, еще десятки были ранены.
«Новая газета» рассказала о первом подозреваемом в неисполнении приказа в условиях боевых действий
В Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в Киеве из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщает «Укрэнерго».
Дефицит мощности в энергосистеме Украины по состоянию на утро 26 декабря остается существенным, отмечает компания.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты готовят поправки, повышающие ставку налогообложения для граждан РФ, которые после полномасштабного российского вторжения в Украину уехали из страны.
Как сообщил «Интерфаксу» первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, поправки исключат для нерезидентов возможность работать в режиме самозанятых, а также предусматривают повышение налогов для индивидуальных предпринимателей, уехавших из России.
По его словам, разрабатываемые в Госдуме поправки предусматривают, что уехавшие из РФ «должны либо оформить трудовые договоры, и тогда у них повысится налог, либо они должны будут зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, но при этом не пользоваться теми льготами, которые установлены для этой категории в нашем законодательстве».
Касательно уровня предлагаемого поправками повышения налога для нерезидентов — индивидуальных предпринимателей, Исаев высказал свою личную точку зрения, что «налог должен быть равен тому налогу, который платят люди, работающие по трудовому договору».
Те, кто уехал и работает в режиме самозанятых, по мнению депутата, «должны либо работать как индивидуальные предприниматели, либо по трудовому договору».
Депутат отметил, что «речь идет о тех, кто является нерезидентами, то есть отсутствуют в течение шести месяцев на территории РФ».
Согласно действующему законодательству, размер налога на доходы физических лиц для нерезидентов составляет 30%. В свою очередь самозанятые платят налог 4-6%.
Ранее в декабре «Единая Россия» подготовила законопроект, запрещающий россиянам, живущим за границей, работать удаленно по ряду специальностей, например, в банковской сфере. Издание «Верстка» утверждало, что ограничения затронут работников сферы информационной безопасности, госсектора и транспорта.
Исаев отметил, что работа над двумя этими законопроектами ведется параллельно. По его словам, они могут быть рассмотрены Госдумой в весеннюю сессию.
В Кремле сообщили о планах российского президента до конца года. Так, Владимир Путин собирается пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, а президента США Джо Байдена не планирует поздравлять с Новым годом.
В администрации президента России обсуждают возможность провести выборы на аннексированных территориях Украины в сентябре 2023 года даже в случае сохранения военного положения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Российские власти рассматривают вариант сокращения сроков избирательных действий на треть, рассказал один из собеседников газеты. По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Эти сроки могут сократить в случае повторных или досрочных выборов.
По словам источника «Ведомостей», рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать предвыборную кампанию в июле.
Другой собеседник издания заявил, что для проведения выборов можно внести поправки в закон о военном положении. Третий источник сказал, что «пока такие поправки не разрабатываются».
Самопровозглашенные ДНР и ЛНР, а также оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины были аннексированы в начале октября. Вскоре на этих территориях объявили военное положение. Сейчас «новыми регионами» руководят чиновники, назначенные РФ после оккупации, и власти самопровозглашенных республик в статусе временно исполняющих обязанности.
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога
14 системно важных банков Украины объединились в общую сеть Power banking, сообщает пресс-служба Национального банка страны.
Отделения, которые вошли в сеть, будут предоставлять клиентам неотложные банковские услуги во время отключений электричества. Так, в условиях блэкаута в таких отделениях можно будет получить наличные, осуществить платежи или переводы и обменять валюту.
На данный момент в сеть вошли более тысячи банковских отделений по всей стране. Их, среди прочего, снабдили альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи.
Министерство обороны Великобритании посвятило ежедневный обзор ситуации на войне в Украине организации оборонительных позиций российских войск вдоль линии фронта.
Российские силы сосредоточили усилия на строительстве таких позиций с октября, отмечает ведомство. Эти работы включают дополнительную установку противотанковых и противопехотных мин.
Минные поля могут быть эффективным препятствием для обученных войск только под прикрытием наблюдения и огня, пишет Минобороны Великобритании.
Нехватка средств наблюдения и обученного персонала для мониторинга за большими площадями новых минных полей, вероятно, станет серьезной проблемой, считают авторы обзора.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
После ухода Apple из РФ российские операторы не смогли договориться с компанией о поддержке функций VoLTE и VoWiFi на своих сетях для смартфонов линейки iPhone 14. Об этом пишет «Коммерсант».
Кроме того, в России на iPhone 14 недоступна высококачественная передача голоса, а раздача интернета с телефона требует ручной настройки, отмечает издание.
Функция VoLTE позволяет пользоваться интернетом во время звонка и улучшает его качество. В свою очередь VoWiFi дает возможность использовать Wi-Fi для голосовых звонков в зонах нестабильного подключения к сотовой сети. По данным «Коммерсанта», на звонки через VoLTE в крупных городах России приходится более 60% голосового трафика.
При этом опрошенные газетой поставщики электроники считают, что из-за высокой лояльности к Apple даже отключение многих функций вряд ли скажется на спросе на продукцию компании.
Новогодние елки для Совета Федерации и Счетной палаты РФ закупят в «недружественной» Польше
Контракт на такую закупку обнаружил телеграм-канал «Полигон.медиа».
Согласно документу, опубликованному 24 декабря, управление по эксплуатации зданий Федерального собрания Управделами президента РФ намерено приобрести у польского поставщика шесть пихт Нордмана «с густой и симметричной кроной» высотой от 2,3 до 4,5 метра. Потратить на это планируется 218 тысяч рублей.
Список «недружественных» стран появился в России в 2021 году. Первоначально туда вошли США и Чехия. После начала полномасштабной войны в Украине в список «недружественных» стран были добавлены все члены Евросоюза, а также Япония, Австралия, Новая Зеландия, Украина и некоторые другие страны, поддержавшие западные санкции против России. На данный момент в список включены 49 государств.
Двух подозреваемых в поджоге военкомата в Нижневартовске обвинили в теракте, обратил внимание ТАСС.
Ранее фигурантов дела Владислава Борисенко и Василия Гаврилишина обвиняли в умышленном повреждения имущества и хулиганстве. После изменения статьи на теракт, совершенный группой лиц (пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ), им грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Военкомат в Нижневартовске подожгли 4 мая. На записи камер видеонаблюдения попали два человека. Один из них, как сообщалось, бросил в сторону двери военкомата восемь коктейлей Молотова. В военкомате выбило стекла и выгорел предбанник. Никто не пострадал.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, это один из первых примеров в стране переквалификации дела после поджога военкомата.
Трансляцию о войне в Украине и связанных с этим событиях также можно читать в нашем телеграм-канале «Медуза — LIVE».
ФСБ отчиталась о задержании сторонников «Исламского государства», отправлявших россиян воевать в Сирию и Украину
ФСБ утверждает, что вместе со Следственным комитетом «ликвидировало террористическое сообщество» из 19 человек. По данным ведомства, действуя по заданию «эмиссаров ИГИЛ», члены ячейки «осуществляли переправку боевиков» из России в Сирию и Украину для ведения боевых действий против российской армии.
В рамках расследования с декабря 2021 года в Дагестане, Чечне, Тюменской области и Югре были задержаны 11 россиян. Еще 8 членов сообщества объявлены в международный розыск. Возбуждены уголовные дела по статьям о терроризме.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки войска РФ нанесли один авиаудар и пять ракетных ударов, а также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- ВСУ отразили атаки противника в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области, а также Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Мариуполь.
- Российская армия продолжает нести потери. За последнее время в госпиталь в Старобельске Луганской области доставлены около 50 тяжелораненых российских военнослужащих. В Горловке Донецкой области работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь по графику из-за нехватки донорской крови.
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили девять пунктов управления, два района сосредоточения живой силы и два других важных объекта противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Бахмут, Донецкая область
В начале октября Россия попыталась аннексировать четыре украинские территории — однако тут же продолжила отступать, а уже в ноябре Киев вернул себе контроль над Херсоном. «Присоединение» регионов, которыми Москва в реальности не владеет, спровоцировало дискуссию о легитимности границ самой Российской Федерации — давно сложившихся и по большей части международно признанных. В частности, обсуждается будущее Калининградской области, которая раньше принадлежала Германии, а в состав СССР вошла по результатам Второй мировой. Несмотря на то, что официально право России на этот регион ни разу не оспаривала ни одна страна, в последние годы местные власти утверждали, что Германия якобы «хочет вернуть эти земли», — а в 2022-м такие заявления начали звучать и в Кремле. «Медуза» попробовала выяснить, есть ли в этом хоть какой-то смысл.