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Курс российской валюты после открытия основной торговой сессии на Московской бирже продолжил снижаться. Евро торгуется у отметки 77 рублей, подорожав более чем на 1 рубль по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Курс доллара вплотную приблизился к 72 рублям, что почти на 1 рубль больше, чем 21 декабря. Предыдущий раз биржевой курс доллара был у этих отметок в конце апреля.

Курс российской валюты снижается с 19 декабря. По мнению аналитиков, падение рубля связано с ожидаемым снижением нефтегазовых доходов из-за вступления в силу потолка цен на российскую нефть и прогнозируемым ухудшением внешнеторгового баланса.

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