Война Триста пятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 декабря читайте здесь, а главные фотографии дня смотрите тут.

Главные новости последних часов:

За сутки в Херсонской области от российских обстрелов и взрывов погибли 16 человек. 24 декабря Херсон подвергся массированному обстрелу.

Вячеслав Володин анонсировал повышение налогов для уехавших из страны россиян.

Baza: в Саратовской области бывший депутат от «Единой России» поджег военкомат.

ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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