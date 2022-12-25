Война Триста пятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 24 декабря читайте здесь, а главные фотографии дня смотрите тут.
Главные новости последних часов:
- За сутки в Херсонской области от российских обстрелов и взрывов погибли 16 человек. 24 декабря Херсон подвергся массированному обстрелу.
- Вячеслав Володин анонсировал повышение налогов для уехавших из страны россиян.
- Baza: в Саратовской области бывший депутат от «Единой России» поджег военкомат.
- ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В результате российских артиллерийских обстрелов в селе Подолы Купянского района погиб мужчина 72 лет. Его супруга получила ранения и госпитализирована в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
За минувшие сутки в Херсонской области от российских обстрелов и взрывов погибли 16 человек, сообщает глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.
Среди них — три работника госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибших во время разминирования в Бериславском районе. Еще 64 человека получили ранения разной степени тяжести.
24 декабря российские военные нанесли массированный удар по Херсону. Сообщалось о десяти погибших мирных жителях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Пользователи соцсетей сообщают о ночных взрывах в Курске. Местные жители говорили, что слышали звуки взрывов в районе аэродрома и железнодорожного вокзала. Власти региона официальных комментариев на этот счет пока не давали.
В ночь на 6 декабря на аэродроме Курска начался пожар после атаки беспилотника по нефтенакопителю. Огонь тушили более суток.
Британская группа Pink Floyd собрала 500 тысяч фунтов на продаже трека «Hey Hey Rise Up», записанного вместе с лидером «Бумбокса» Андреем Хлывнюком. Вырученные средства будут распределены между пятью благотворительными организациями в Украине.
Музыканты Pink Floyd призвали продолжать жертвовать на благотворительность, чтобы помочь украинцам пережить зиму.
Умер гендиректор корпорации «Адмиралтейские верфи», которая выпускает носители для ракет «Калибр»
Александр Бузаков скоропостижно скончался 24 декабря в возрасте 66 лет. Причины смерти не называются.
«За более чем 40-летний стаж работы при непосредственном участии и под руководством Александра Бузакова построены и сданы в эксплуатацию десятки подводных и надводных кораблей, а также гражданских судов различного класса и назначения, в том числе не имеющие аналогов в отечественном и мировом судостроении», — говорится в сообщении компании.
«Адмиралтейские верфи» специализируются на создании современных дизельных подлодок. Предприятием построена для Черноморского флота РФ серия дизельных подлодок проекта 636.3, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр». Этими ракетами российские войска обстреливают Украину.
Телеканал «Настоящее время» объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
В Перми задержан местный уличный художник, известный под псевдонимом Ffchw.
После российского вторжения в Украину Ffchw выпустил несколько антивоенных граффити. Так, в августе в центре Перми появился его стрит-арт «Итоги», в котором художник привел инструкцию из 37 пунктов о том, что можно и чего нельзя теперь делать в России. Граффити просуществовало чуть больше суток, прежде чем его закрасили.
Baza: в Саратовской области бывший депутат от «Единой России» поджег военкомат
В ночь на 23 декабря в здании военкомата в саратовском селе Ивантеевка произошел пожар. Как пишет телеграм-канал Baza, на следующее утро полиция задержала подозреваемого, бросившего бутылку с бензином в кабинет дежурного. Им оказался 41-летний Даниил Акимов, который в 2011 году был депутатом совета Знаменского муниципального образования от «Единой России». Он сознался в содеянном, заявив, что «устроил пожар просто так, ради хулиганства».
Сгоревший дом культуры в Бахмуте, 24 декабря
Спикер Госдумы анонсировал повышение налогообложения для уехавших из страны россиян
Вот что написал Вячеслав Володин в своем телеграм-канале:
До сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны.
Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство.
ОАЭ передадут Украине 2,5 тысячи электрогенераторов
Объединенные Арабские Эмираты объявили об отправке в Украину 2500 бытовых генераторов мощностью от 3,5 до 8 киловатт. «Эти генераторы помогут гражданскому населению частично обеспечить себя электроэнергией, что облегчит сложные условия жизни пострадавших от кризиса семей», — говорится в заявлении властей.
Поставка входит в пакет гуманитарной помощи Украине на 100 миллионов долларов, о котором ОАЭ объявляли ранее. Около 1200 генераторов уже доставили в Варшаву 24 декабря, остальные приборы передадут в январе.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки россияне нанесли пять ракетных и один авиационный удар. Также совершили более 90 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, погибли мирные жители.
- Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
- Силы обороны Украины отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка Луганской области и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка Донецкой области.
- Авиация ВСУ за сутки нанесла четыре удара по районам сосредоточения российских войск. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили четыре пункта управления, три района сосредоточения живой силы противника, зенитный ракетный комплекс С-300 и еще три важных объекта.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 305-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию, в которой будет следить за основными событиями на фронте и в остальном мире.
Хронику прошедшего дня читайте здесь.