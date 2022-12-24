Война Триста четвертый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 23 декабря читайте здесь.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Российские и украинские официальные лица, а также независимые военные аналитики продолжают обсуждать возможное наступление РФ со стороны Беларуси
- Американский институт изучения войны (ISW) называет такой вариант развития событий наиболее опасным курсом действий — и считает, что Кремль готовится к нему как минимум с октября. Вместе с тем аналитики в очередной раз отмечают, что пока не видят признаков формирования достаточно мощной ударной группировки в Беларуси. Масштабное вторжение россиян со стороны этой зимой в ISW называют маловероятным. Приготовления, которыми занимаются российские военные — в частности, развертывание полевых госпиталей и оснащение танков зимним камуфляжем — могут означать как приготовление к будущему наступлению, так и частью информационной кампании, отмечают в ISW.
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что «задача совместной российско-белорусской группировки войск — при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Беларуси». Галузин назвал «некорректной» постановку вопроса о возможном участии группировки в войне.
- Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times заявил, что не видит признаков нового российского наступления через белорусскую границу, как это было в феврале и марте. По мнению Буданова, присутствие российских военных в Беларуси объясняется либо учениями, либо отвлекающим маневром.
Роскомнадзор заблокировал новый сайт телеканала «Дождь»
Со вчерашнего дня домен tvrain.tv перестал открываться у пользователей, находящихся в России. В сервисе проверки ограничения доступа появилась запись о блокировке сайта — при этом там не указано, по просьбе какого органа это сделано.
Предыдущий домен tvrain.ru, на котором сайт "Дождя" размещался раньше, был заблокирован Роскомнадзором еще в марте 2022 года по требованию Генпрокуратуры.
На «Дожде» сообщили, что сайт tvrain.tv продолжит работать без изменений и будет доступен из России при использовании VPN-сервиса.
В Херсонской области в результате российских обстрелов за сутки погибли пять человек, заявил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.
Всего, по данным Янушевича, за сутки были зафиксированы 74 обстрела из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Половина из них пришлась на жилые кварталы Херсона.
В условиях войны оперативно проверить и независимо подтвердить такую информацию невозможно.
В условиях войны оперативно проверить и независимо подтвердить такую информацию невозможно.
Московского педагога Даниила Мятина, у которого диагностирован рак, насильно забрали в армию. Несмотря на то, что мужчину недавно прооперировали, в военкомате его признали годным к службе.
Sota пишет, что матери Мятина в военкомате сказали, что ее сын «живое мясо, поэтому ему не нужно никакое обжалование», а также пообещали отправить его в зону боевых действий, несмотря на то, что мужчина ранее не служил в армии.
В Полтаве решили не сносить памятник Пушкину
Предложение о сносе не набрало достаточного числа голосов на заседании Полтавского городского совета.
Также депутаты не поддержали демонтаж памятников советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину.
Александровка, Херсонская область. Разрушенное здание школы
В Киеве снова вводятся экстренные отключения электроэнергии.
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