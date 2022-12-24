Следователь запретил Владимиру Кара-Мурзе, находящемуся в СИЗО, говорить по телефону с детьми

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Следователь запретил арестованному оппозиционеру , находящемуся в СИЗО, говорить по телефону с детьми. Об этом сообщается в твиттере политика.

Как сказано в документе, мои телефонные разговоры с детьми «по мнению следователя могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу».

В англоязычном сообщении от имени политика подчеркивается, что он не слышал голосов своих детей со времени своего ареста в апреле.

Ничего нового или удивительного: так, еще один небольшой штришок к портрету власти, любящей рассказывать про «семейные ценности». Наши дети чего только уже не переживали: два отравления отца, убийство крестного (моя младшая дочь — крестница Бориса Немцова), теперь вот это.

Уверен, они выдержат и справятся. Такая вот «закалка» у семьи российского оппозиционного политика в конце первой четверти XXI века. Как у моей бабушки — «дочери врага народа» — в конце 1930-х

Наш долг — сделать так, чтобы их поколение стало последним, которому приходится проходить такие «закалки».

Владимир Кара-Мурза был арестован в апреле по делу о «фейках» про российскую армию. В июле стало известно, что на него заведено дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации. В октябре появилась информация о третьем уголовном деле — о госизмене. По словам адвоката, его возбудили из-за публичных выступлений с критикой властей РФ. Политику грозит до 20 лет лишения свободы.

История Владимира Кара-Мурзы

Диссидент из книжки За 20 лет в оппозиции Владимир Кара-Мурза пережил два отравления и добился принятия «закона Магнитского» — теперь его обвиняют в госизмене. «Медуза» рассказывает его историю

История Владимира Кара-Мурзы

Диссидент из книжки За 20 лет в оппозиции Владимир Кара-Мурза пережил два отравления и добился принятия «закона Магнитского» — теперь его обвиняют в госизмене. «Медуза» рассказывает его историю