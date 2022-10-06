На Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело о госизмене

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На политика и журналиста завели уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на неназванный источник.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на «правоохранительные органы» передает, что Кара-Мурзе предъявлено обвинение в госизмене. «В четверг в присутствии адвокатов Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене — по », — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, политик якобы на протяжении многих лет оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, получая за это 30 тысяч долларов в месяц, утверждает RT.

«Известия» утверждают, что Кара-Мурза якобы консультировал сотрудников иностранных спецслужб, продолжая работу в интересах «нежелательной» организации — фонда «Свободная Россия».

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В апреле Владимира Кара-Мурзу отправили в следственный изолятор по уголовному делу о «фейках» про российскую армию (статья ). Его возбудили из-за выступления политика в палате представителей штата Аризона в США.

В июле стало известно, что на политика завели новое уголовное дело — по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации ( ).

История Владимира Кара-Мурзы

Диссидент из книжки За 20 лет в оппозиции Владимир Кара-Мурза пережил два отравления и добился принятия «закона Магнитского» — теперь его обвиняют в госизмене. «Медуза» рассказывает его историю

История Владимира Кара-Мурзы

Диссидент из книжки За 20 лет в оппозиции Владимир Кара-Мурза пережил два отравления и добился принятия «закона Магнитского» — теперь его обвиняют в госизмене. «Медуза» рассказывает его историю