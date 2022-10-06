На Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело о госизмене
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На политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на неназванный источник.
В свою очередь ТАСС со ссылкой на «правоохранительные органы» передает, что Кара-Мурзе предъявлено обвинение в госизмене. «В четверг в присутствии адвокатов Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене — по статье 275 УК РФ», — сказал собеседник агентства.
По версии следствия, политик якобы на протяжении многих лет оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, получая за это 30 тысяч долларов в месяц, утверждает RT.
«Известия» утверждают, что Кара-Мурза якобы консультировал сотрудников иностранных спецслужб, продолжая работу в интересах «нежелательной» организации — фонда «Свободная Россия».
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В апреле Владимира Кара-Мурзу отправили в следственный изолятор по уголовному делу о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК РФ). Его возбудили из-за выступления политика в палате представителей штата Аризона в США.
В июле стало известно, что на политика завели новое уголовное дело — по статье об осуществлении деятельности «нежелательной» организации (часть 1 статьи 284.1 УК РФ).