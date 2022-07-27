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В отношении политика возбуждено новое уголовное дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284.1 УК, наказывается штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до четырех лет). Об этом в сообщил его адвокат Вадим Прохоров.

«Обвинение Владимиру Кара-Мурзе по данной статье пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока не вручено», — пишет защитник.

Владимир Кара-Мурза с апреля находится в московском СИЗО по обвинению в распространении «фейков» о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК, наказывается штрафом до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до десяти лет).

История Владимира Кара-Мурзы

Диссидент из книжки За 20 лет в оппозиции Владимир Кара-Мурза пережил два отравления и добился принятия «закона Магнитского» — а сейчас сидит в СИЗО по делу о «фейках» про войну. «Медуза» рассказывает его историю

История Владимира Кара-Мурзы

Диссидент из книжки За 20 лет в оппозиции Владимир Кара-Мурза пережил два отравления и добился принятия «закона Магнитского» — а сейчас сидит в СИЗО по делу о «фейках» про войну. «Медуза» рассказывает его историю