Адвокат сообщил о новом деле против Владимира Кара-Мурзы — по статье о «нежелательной организации»
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В отношении политика Владимира Кара-Мурзы возбуждено новое уголовное дело по статье об осуществлении деятельности «нежелательной организации» (часть 1 статьи 284.1 УК, наказывается штрафом до 500 тысяч рублей или лишением свободы на срок до четырех лет). Об этом в фейсбуке сообщил его адвокат Вадим Прохоров.
«Обвинение Владимиру Кара-Мурзе по данной статье пока не предъявлено, постановление о возбуждении уголовного дела ни ему, ни его адвокатам пока не вручено», — пишет защитник.
Владимир Кара-Мурза с апреля находится в московском СИЗО по обвинению в распространении «фейков» о российской армии (часть 2 статьи 207.3 УК, наказывается штрафом до пяти миллионов рублей или лишением свободы на срок до десяти лет).