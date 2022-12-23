Война Триста третий день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 декабря читайте здесь, главные фотографии предыдущего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Власти США заявили, что ЧВК Вагнера купила оружие у Северной Кореи. Создатель ЧВК Евгений Пригожин и КНДР это отрицают.
- Сенат США одобрил бюджет на следующий год. Он включает 45 миллиардов долларов расходов на статьи, связанные с войной в Украине.
- В Мариуполе сносят драмтеатр, который был разрушен российским авиаударом.
- УЕФА впервые с начала войны проведет турнир в России.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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В центре аннексированного Мелитополя взорвался автомобиль
О взрыве заявил легитимный мэр города Иван Федоров. Представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что взрыв произошел перед входом в городской парк Горького, причины выясняются.
По информации Рогова, в результате взрыва ранены два человека. Кто находится в автомобиле, пока неизвестно.
В Саратовской области подожгли военкомат
Вечером 22 декабря в селе Ивантеевка Саратовской области загорелось здание бывшего районного военкомата, пишет местное издание «Взгляд-инфо» со ссылкой на источники в региональном МЧС.
Когда к месту происшествия приехали пожарные, на втором этаже здания горел пол на площади пять квадратных метров. Огонь потушили через 15 минут после получения сообщения о пожаре.
Горевшее здание находилось в законсервированном состоянии, раньше там размещался районный призывной пункт, рассказал собеседник «Взгляд-инфо».
Baza пишет, что полиция предполагает поджог. По данным издания, в помещении, где началось возгорание, нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.
Главное из ежедневного брифинга Дмитрия Пескова (по «Коммерсанту»)
- В демилитаризации Украины есть существенные продвижения.
- Кремлю ничего неизвестно о том, что Украина якобы готовит новый «мирный план». Москва считает, что заявления о мирном урегулировании были сделаны без учета нынешних реалий.
- Любой конфликт решается за столом переговоров, но речь идет прежде всего о завершении СВО и достижении ее целей.
- Никаких предварительных контактов между РФ и США на тему возможности встречи Путина и Байдена нет.
Дефицит мощности в энергосистеме Украины по состоянию на утро 23 декабря «остается существенным», заявили в «Укрэнерго»
В компании отметили, что повреждения получили электросети на востоке страны в результате российских обстрелов в прифронтовых районах.
«Ремонты на объектах энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно, но полученные повреждения сложны и масштабны, поэтому их восстановление требует большого времени», — говорится в сообщении компании.
Аварийные отключения света продолжаются и в Киеве, сообщает «Громадьске». Глава Киевской военной администрации Сергей Попко призвал жителей экономить электроэнергию и не включать все приборы одновременно, когда в дом подают свет.
Ежедневная сводка британской военной разведки — на этот раз о затеваемой в России реформе армии
- 21 декабря президенту России Владимиру Путину были представлены планы по увеличению численности ВС РФ примерно на 30% до 1,5 миллиона человек. Неясно, когда будет достигнут этот уровень. <…>
- Это один из первых признаков того, что Россия стремится адаптировать свои силы к долгосрочным стратегическим вызовам, возникшим в результате ее вторжения в Украину.
- Остается неясным, как Россия найдет рекрутов для увеличения армии в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине.
«Чтобы доказать, что я добросовестный репортер, я должна пару месяцев писать „хорошие статьи“»
Датская общественная телерадиовещательная компания DR («Радио Дании») 20 декабря сообщила, что их журналистку Матильду Кимер в августе 2022 года лишили аккредитации в Украине, а недавно ей пришлось окончательно покинуть страну. Кимер работает в Украине с начала 2010-х годов — как и в России, где находилось бюро ее СМИ. При этом в РФ Кимер попасть тоже больше не может — ей закрыли въезд вскоре после «очень агрессивного допроса» в ФСБ. За Кимер вступились не только датские, но и украинские коллеги. «Медуза» узнала у датской репортерки, почему к ней относятся с подозрением спецслужбы обеих воюющих стран — и что она думает об этой ситуации.
Роскомнадзор заявил о блокировке более 157 тысяч «фейков» и антивоенных призывов с начала войны
Сообщение об этом появилось в телеграм-канале ведомства.
«За весь период с начала специальной военной операции выявлено и заблокировано более 157 тысяч фейковых материалов и призывов к антивоенным незаконным мероприятиям. Сейчас наблюдается снижение активности распространения таких материалов, связанное с ограничением доступа к основным крупным площадкам-распространителям антироссийской повестки», — заявил Роскомнадзор.
Ведомство подчеркнуло, что в первые дни после вторжения в Украину был зафиксирован «резкий рост распространения призывов к антивоенным митингам, различных вбросов в западных соцсетях». По версии РКН, «Запад ставил целью дестабилизацию российского общества для последующего краха политической и экономической систем», но «предпринятые меры противодействия позволили к середине марта минимизировать последствия таких угроз».
Из Новосибирского театра «Красный факел» уволили директора. Это отец Тимофея Кулябина, чьи спектакли театр ранее отменил
Директор новосибирского театра «Красный факел» Александр Кулябин уволен, пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на пресс-службу театра. Александр Кулябин возглавлял «Красный факел» с 1999 года.
Его сын Тимофей Кулябин — известный театральный режиссер. Он был главным режиссером «Красного факела» в 2015-2022 годах. После начала войны Тимофей Кулябин уехал из России. Недавно «Красный факел» отменил его спектакли.
Киев получит Patriot — основную наземную систему ПВО в арсенале США. Ее передача имеет, скорее, символическое значение
На фоне визита в США президента Украины Владимира Зеленского Вашингтон объявил о поставках Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках нового пакета помощи. Власти Украины давно добивались этих поставок. Зеленский в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что система Patriot значительно усилит противовоздушную оборону Украины и поможет защитить жителей и энергетическую инфраструктуру страны от «террористических атак» России. В Москве назвали решение передать Киеву системы Patriot «провокационным шагом» и объявили их законной военной целью. В свою очередь, эксперты отмечают, что одна батарея Patriot, которую получит Киев, не изменит ход войны. Ее передача, скорее, имеет символическое значение.
УЕФА впервые с начала войны проведет турнир в России
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласился провести первый после начала российского вторжения в Украину и последовавших за ним санкций турнир в России.
В мае 2023 года запланировано проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде. «Договоренности о проведении турнира были достигнуты с УЕФА несколько месяцев назад», — заявили в РФС.
По данным источников РБК, Российский футбольный союз и УЕФА ведут неофициальные переговоры о дальнейшем ослаблении санкций в отношении российского футбола. «Проведение турнира на уровне УЕФА, говорит о позитивном импульсе», — считает источник в УЕФА.
Россия не будет поставлять нефть по контрактам с потолком цен, добычу придется снизить
Вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» подтвердил, что поставки нефти из РФ в страны, поддержавшие потолок цен на российскую нефть, будут запрещены. Соответствующий указ президента, по его словам, будет опубликован в ближайшее время.
«В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», — цитирует Новака РИА Новости.
В этих условиях, заявил вице-премьер, Россия готова к частичному сокращению добычи нефти — «где-то на 500-700 тысяч баррелей в сутки». «Это для нас примерно 5-7%», — сказал он, подчеркнув, что речь идет о незначительном объеме, но тем не менее «такие риски существуют».
Белорусский «рельсовый партизан», которому прострелили ноги при задержании, получил 16 лет колонии
Об этом сообщил белорусский правозащитный центр "Весна".
По версии следствия, Виталий Мельник в марте 2022 года поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки, чем вывел из строя систему сигнализации железной дороги. Следствие также утверждало, что у Мельника нашли незарегистрированные пистолеты и что он оскорблял Александра Лукашенко в соцсетях.
При задержании Мельнику прострелили коленные суставы, он до сих пор передвигается на костылях. Семья осужденного считает, что он не имеет отношения к инкриминируемым ему преступлениям, и связывает это с местью местного судьи и тем, что раньше у Мельника была судимость.
ISW: Путин пытается переложить ответственность за неудачи российских войск в Украине на других
Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневном обзоре обращает внимание на ряд недавних заявлений Владимира Путина о том, что Россия якобы хочет как можно скорее закончить войну в Украине, но не собирается активизировать боевые действия, чтобы избежать «неоправданных потерь».
По мнению аналитиков ISW, эти заявления являются частью консолидированных усилий Кремля по оправданию дорогостоящей войны, которую ведет Путин, перед внутренней российской аудиторией, которой все чаще приходится идти на большие жертвы для достижения нереалистичных целей Кремля.
Российские военные, подчеркивается в обзоре, не добились каких-либо значительных побед на Украине с момента падения Лисичанска 3 июля. Путин и официальные лица Минобороны неоднократно представляли расплывчатые оправдания военным неудачам в последние дни, также, вероятно, в попытке преуменьшить последствия затяжной войны.
Одним из тех, на кого Путин пытается переложить ответственность, считают в ISW, является начальник Генштаба Валерий Герасимов, которого недавно впервые после долгого перерыва показали в телеэфире.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях
- ВС РФ за сутки нанесли шесть ракетных и шесть авиаударов, в частности, по гражданским объектам в Харьковской и Днепропетровской областях. Также противник совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- В связи со значительными потерями ВС РФ обустроили военный госпиталь на одной из баз отдыха в Бердянске Запорожской области. Кроме того, несколько турбаз в Бердянске используются для размещения российских военнослужащих.
- В аннексированном Крыму россияне обустраивают оборонительные позиции вдоль автодороги Красноперекопск — Джанкой.
- Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, уничтожила три зенитно-ракетных комплекса и один центр БПЛА противника.
- Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, три склада боеприпасов и восемь районов сосредоточения живой силы ВС РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
The New York Times установила имена причастных к убийствам в Буче. Это военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка из Пскова
The New York Times опубликовала получасовое видео с результатами восьмимесячного расследования убийств мирных жителей города Буча в Киевской области. Журналисты опросили очевидцев событий марта 2022 года, когда город был оккупирован российскими военными, а также собрали множество улик и свидетельств: телефонных перехватов, радиопереговоров, записей с камер наблюдения и эксклюзивных видео от правительственных источников.
После детальной реконструкции событий издание пришло к выводу, что к убийствам на улице Яблонской, где было обнаружено больше всего погибших в Буче, причастны военные 234-го десантно-штурмового полка из Пскова под командованием подполковника Артема Городилова.
Телеканал "Дождь" объявлен в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
Раненого в Донецке Рогозина отправят на лечение в Москву
Об этом РБК рассказал помощник бывшего главы «Роскосмоса».
«Пока Дмитрий Олегович не прооперирован. Врачи в Донецке и Ростове-на-Дону не решились делать операцию, учитывая ее сложность. После транспортировки в Москву решение о необходимой медицинской помощи будет принимать консилиум врачей», — сказал он.
О том, что Рогозин получил ранение при обстреле Донецка, стало известно в ночь 22 декабря. По данным СМИ, обстрелу подвергся гостинично-ресторанный комплекс «Шеш-Беш», в котором, как сообщала Baza, Рогозин праздновал свой день рождения. Сам он заявил, что проводил «рабочую встречу».
Рогозин, по его словам, был ранен в спину. Также среди раненых — глава правительства самопровозглашенной ДНР Виталий Хоценко. Еще два человека погибли, один из них помощник Рогозина, второй — охранник Хоценко.
В Мариуполе сносят драмтеатр, который был разрушен российским авиаударом
Видео сноса накануне опубликовал телеграм-канал «Мариуполь сейчас».
По информации советника законного мэра Мариуполя Петра Андрющенко, демонтажу подлежит задняя и центральная часть театра, однако фронтальную оставят целым как «основу реконструкции». «То есть, демонтируется только те части здания, которые доказывают бомбардировку, а не вымышленный пропагандой подрыв изнутри», — заявил он.
Драматический театр Мариуполя, где мирные жители укрывались от обстрелов, был взорван 16 марта. Украинские власти назвали произошедшее российским авиаударом. Минобороны РФ заявило, что здание театра заминировали и взорвали бойцы украинского батальона «Азов».
Городской совет Мариуполя заявил, что в результате взрыва погибли почти 300 мирных жителей. Агентство Associated Press, опираясь на собственные расчеты, сообщило, что число погибших могло достичь 600 человек.
ОБСЕ возложила ответственность за взрыв драмтеатра на российскую армию, назвав это военным преступлением. Правозащитная организация Amnesty International (AI) в июне также заявила, что театр атаковали российские войска, по всей видимости, намеренно. На здание сбросили две авиабомбы. В результате погибли как минимум 12 человек, «а, вероятно, гораздо больше». Оценка числа жертв со стороны AI оказалась ниже предыдущих, так как, по данным организации, за несколько дней до атаки многие люди покинули театр, а оставшиеся укрывались в подвалах и выжили при ударе.
Сенат США одобрил бюджет на следующий год. Он включает 45 миллиардов долларов на статьи, связанные с войной в Украине
Теперь бюджет должна утвердить Палата представителей — нижняя палата Конгресса США. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, это пройдет 23 декабря, после чего его сразу подпишет президент США Джо Байден.
Помимо прочего, проект бюджета включает в себя поправку, которая позволяет направлять доходы от конфискованных российских активов на территории США на нужды Украины.
Путин назвал войну войной. Активисты предложили возбудить против него дело о военных «фейках»
Накануне, выступая перед журналистами кремлевского пула в Москве, президент России Владимир Путин заявил, что его цель — «закончить эту войну».
Петербургский муниципальный депутат Никита Юферев, а также активист Иван Дроботов — обвиняемый по делу против участников движения "Весна", который уехал из России в Грузию, — подали в прокуратуру и МВД заявления с просьбой проверить слова Путина, пишет «Сота».
«22.12.2022, около 19:00, гражданин Путин В.В., пользуясь служебным положением, публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в заявлении Дроботова.
Власти США заявили, что ЧВК Вагнера купила оружие у Северной Кореи
Координатор по коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал, что речь идет о поставках снарядов (по его словам, их количество незначительно). Он пообещал новые санкции против ЧВК Вагнера.
По словам постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, США могут подтвердить, что ЧВК «Вагнер» заплатила КНДР за первую поставку оружия. При этом сумму постпред США не уточнила.
Создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин назвал слова Кирби «сплетнями и домыслами», в КНДР также отрицают поставки оружия российской стороне.
Сегодня 303-й день с начала российского вторжения в Украину. Мы продолжаем следить за ходом этого конфликта.
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