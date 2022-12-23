Bank of Georgia начал принудительно закрывать счета иностранцев. Среди тех, кто с этим столкнулся, много россиян и белорусов

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Крупнейший банк Грузии Bank of Georgia (BOG) начал принудительно закрывать счета иностранных граждан без объяснения причин. На данный момент с этим столкнулись десятки клиентов, многие из которых являются гражданами России и Беларуси, сообщает блогер Николай Левшиц.

По данным «Коммерсанта», банк начал закрывать счета определенной категории клиентов, однако официальный представитель банка отказался пояснить газете, что это за категория. Он лишь заявил, что закрытие счетов происходит «вне зависимости от гражданства».

В свою очередь Левшиц отметил, что с закрытием счетов столкнулись самые разные люди. «Никаких общих причин. Есть те, кто не пользовался за рубежом, есть те, кто не пользовался в Грузии. Большинство не использовали Swift или крипту, а карты были нужны для бытовых целей. Время открытия [счета] от трех месяцев до семи лет назад», — написал блогер в своем телеграм-канале.

Позднее Левшиц сообщил со ссылкой на свои источники, что банк закрывает счета клиентов, которые проводили операции с криптовалютой, использовали счета в качестве транзитных и совершали «подозрительные» переводы.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Bank of Georgia начал требовать от россиян перед открытием счета заполнить специальную анкету, в которой говорилось, что человек осуждает российское вторжение. Позже BOG отказался от этой практики, поскольку его не поддержали другие банки.