Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

май 2022 года

↓

Мариуполь — крупнейший украинский город на берегу Азовского моря — захвачен российскими войсками. Они заняли завод «Азовсталь» — последнюю точку сопротивления украинских сил. Оборона «Азовстали» (бои за завод продолжались почти три месяца) — один из символов украинского сопротивления российскому вторжению.

Хроника боев за Мариуполь Meduza

июнь 2022 года

↓

Мариуполь и Петербург 1 июня объявили городами-побратимами. Соглашение об этом подписали петербургский губернатор Александр Беглов и Константин Иващенко, которого власти самопровозглашенной ДНР назначили мэром оккупированного Мариуполя. Беглов пообещал, что власти Петербурга помогут восстановить Мариуполь, в том числе восстановят , где при обстреле погибли мирные жители.

сентябрь 2022 года

↓

Александр Беглов посетил Мариуполь. Он приехал туда 17 сентября, когда в Мариуполе отмечали день города. Вместе с Константином Иващенко он открыл конный памятник . «Петербуржцы и жители Мариуполя едины, мы вместе восстанавливаем город, который в наше время стал символом стойкости и мужества», — сказал Беглов во время визита.

В конце сентября Иващенко сообщил, что правительство Петербурга сделало еще один «подарок» Мариуполю — в городском саду установили светодиодную инсталляцию «Двойные сердца» в честь побратимства с Петербургом. По словам Иващенко, идея композиции была утверждена Бегловым. Иващенко пообещал, что аналогичная инсталляция появится в Петербурге.

декабрь 2022 года

↓

13 декабря петербургские СМИ и паблики сообщили, что инсталляцию в честь побратимства с Мариуполем установили на Дворцовой площади. К этому моменту украинский город уже два месяца как был формально аннексирован Россией.

Менее чем через неделю, 18 декабря, «Двойные сердца» разобрали. Это произошло после того, как на инсталляции появилась надпись «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».

По данным «Фонтанки», надпись оставила 16-летняя девушка. «Осторожно, новости» пишет, что это 17-летняя ученица 11-го класса одной из местных школ. В пресс-службе МВД сообщили, что на школьницу составили административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии. Sota утверждает, что девушку отпустили после составления протокола под обязательство о явке. Инсталляцию пообещали вернуть, как только сотрут надпись.