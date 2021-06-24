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Журналиста Ивана Сафронова, находящегося в СИЗО «Лефортово» по , склоняли к признанию вины в обмен на звонок матери. Об этом «Открытым медиа» заявил адвокат Сафронова Дмитрий Катчев.

По его словам, такое предложение журналисту поступило от следователя ФСБ Александра Чабана, который знает, как важно для Сафронова общение с матерью.

«Следователь сказал Ивану, что он мог бы потратить целый день на Сафронова, если он готов пойти на контакт со следствием. В качестве бонуса за открытую беседу он обещал разрешить позвонить маме прямо из кабинета и побеседовать с ней», — рассказал Катчев. Сафронов отказался от предложения, добавив, что он этого Чабану не простит, добавил адвокат.

Ивану Сафронову не дают общаться с матерью уже почти год, ссылаясь на то, что она проходит свидетелем по его уголовному делу. В октябре 2020 года следователь Чабан не разрешил Сафронову позвонить маме в ее день рождения, мотивировав это тем, что разговор «может быть использован обвиняемым для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности Российской Федерации и для противодействия следствию». Позже журналисту также не разрешили поговорить по телефону с 12-летней племянницей.

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