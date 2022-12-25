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Умер бывший главком Сухопутных войск России Алексей Маслов

Источник: Интерфакс

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов умер в Москве в возрасте 69 лет.

Jason L. Austin / Wikimedia Commons

Маслов умер в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко, пишет «Интерфакс» со ссылкой на концерн «Уралвагонзавод», где в последние годы работал Маслов.

Алексей Маслов возглавлял Сухопутные войска РФ в 2004-2008 годах, затем был главным военным представителем России при НАТО. В октябре 2011 года уволен в запас с военной службы. В последние годы работал специальным представителем «Уралвагонзавода» по военно-техническому сотрудничеству.