ФСБ объявила об убийстве «украинских диверсантов» на границе с Брянской областью

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ФСБ заявила, что на границе с Украиной убиты четверо украинцев, якобы входивших в состав «диверсионной группы», которая планировала проведение «диверсионно-террористических актов» в Брянской области.

Как утверждают в ведомстве, четыре диверсанта предприняли «попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины». Их убили в завязавшемся бою; о потерях с российской стороны не сообщается.

ФСБ утверждает, что у диверсантов было иностранное вооружение, в том числе пистолеты-пулеметы SIG Sauer, а также приборы связи и навигации и четыре бомбы общей мощностью около 40 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В условиях войны оперативно проверить и независимо подтвердить такую информацию невозможно.

В Брянской области действует «желтый» уровень террористической опасности, предполагающий усиление работы спецслужб. Этот уровень был объявлен вскоре после начала войны; власти регулярно его продлевают.

ФСБ регулярно отчитывается о задержании «украинских диверсантов» в граничащих с Украиной регионах РФ.