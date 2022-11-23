В Москве возобновилось серийное производство автомобилей «Москвич»

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Завод «Москвич» перезапустил серийное производство легковых автомобилей, сообщает «Интерфакс».

Первой моделью, поставленной на конвейер, стал «Москвич 3» — фактически, это версия китайского JAC JS4 под новым брендом. Его продажи планируется начать уже в конце года.

На церемонии запуска конвейера присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Денис Мантуров.

Как ранее сообщалось, до конца года планируется выпустить 600 автомобилей.

Ранее Московский автозавод принадлежал компании Renault. После начала войны в Украине компания объявила об уходе с российского рынка и безвозмездно передала завод государству.

Летом компания «Камаз», участвующая в перезапуске «Москвича», сообщала, что под этим брендом планируется выпускать пять моделей: четыре кроссовера и один седан.

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