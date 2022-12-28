Зеленский выступил с посланием Верховной раде. Его речь никто не транслировал. Украинские СМИ написали о ее содержании со ссылкой на двух депутатов

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Пресс-служба президента Украины / Planet Pix / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Обновление. Вскоре после сообщений украинских СМИ о выступлении Владимира Зеленского в Верховной раде агентство «Интерфакс — Украина» распространило подробные выдержки из его речи. Здесь — главное из его речи.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием Верховной раде. Об этом сообщили депутаты украинского парламента Ярослав Железняк (партия "Голос", созданная Святославом Вакарчуком) и Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность», ее лидер — Петр Порошенко).

Трансляции речи Зеленского не было. Все крупные украинские СМИ написали о выступлении президента со слов двух депутатов.

Железняк сообщил, что речь Зеленского отложили на полтора часа из-за воздушной тревоги. Гончаренко опубликовал в телеграме три видео общей продолжительностью около четырех минут.

Накануне Владимир Зеленский в обращении к украинцам сказал, что «в скором времени» выступит с посланием Верховной раде «о внешнем и внутреннем положении Украины». Он не назвал дату этого выступления.

Далее в тексте «Медузы» — основные тезисы из выступления Зеленского в том виде, как их пересказали депутаты Железняк и Гончаренко.

Зеленский заявил, что Украина «стала одним из лидеров свободного мира», сплотила ЕС и помогла Западу снова обрести себя и не бояться Россию. «Единство — это то, что мы должны сейчас беречь», — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что восстановление страны после войны станет «крупнейшим экономическим проектом Европы», сама Украина будет лидером в построении «зеленой энергетики», а ее военно-промышленный комплекс будет одним из наиболее прогрессивных. Зеленский попросил депутатов разработать необходимые поправки к законодательству, чтобы стимулировать бизнес приходить в Украину уже сейчас.

Зеленский заявил о необходимости создания международного трибунала для российских военных преступников и поблагодарил Нидерланды за готовность взять на себя лидерство в этом вопросе. Президент Украины призвал реформировать международные институты, которые должны обеспечивать мир.

Зеленский подчеркнул, что конечная цель войны — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто находится в российском плену. По словам Зеленского, на данный момент из плена возвращены 1456 человек. Он также сказал, что миллионы украинцев, покинувших страну из-за войны, не должны оставаться беженцами, и что необходимо вернуть их домой.

На заседании Верховной рады присутствовали все члены правительства, а также главком ВСУ Валерий Залужный, военные и семьи погибших на войне. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, 52-минутное выступление президента 41 раз прерывали аплодисментами.

А вот как Зеленский выступал в Конгрессе США

«Украина никогда не сдастся. Мы одержим победу» Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США. Вот его речь — коротко

А вот как Зеленский выступал в Конгрессе США

«Украина никогда не сдастся. Мы одержим победу» Владимир Зеленский выступил в Конгрессе США. Вот его речь — коротко