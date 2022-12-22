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Ting Shen / Bloomberg / Getty Images

Мы уже победили — ведь мы не боимся. Российская тирания потеряла контроль над нами. А сами россияне получат возможность освободиться только тогда, когда они победят нарративы Кремля в своих собственных мыслях. Это битва не только за территорию — она определит, в каком мире жить нашим детям и внукам. Ее не заморозить и не отложить.

Мир слишком взаимосвязан, никто не может оставаться в стороне. Войска США бились против нацистов под Рождество 1944 года, а сейчас наши войска точно так же бьются против России. Украина держится и никогда не сдастся. Мы никогда не просили, чтобы американские солдаты бились вместо нас на нашей территории — украинские военные могут сами управлять американскими танками и самолетами. Но ваша финансовая поддержка не менее важна. Это не благотворительность, а инвестиции в глобальную безопасность и демократию.

Россия могла бы остановить агрессию, если бы захотела. Но она отравлена Кремлем, и было бы наивно ожидать от нее шагов к миру. Вы можете усилить санкции, чтобы Россия ощутила, насколько тяжелыми являются последствия войны. Давайте делать это. Через два дня у нас будет Рождество при свечах. Не потому что это романтично, а потому что у нас не будет электричества. Но мы не жалуемся. Свет нашей души не погасить. Я дарю вам флаг, который попросили передать военные из Бахмута. Мы продолжаем бороться и мы одержим победу, потому что все мы едины. Пусть бог защитит наши вооруженные силы, пусть бог защитит Соединенные Штаты. С Рождеством. Слава Украине.

Это приблизительный пересказ выступления президента Украины Владимира Зеленского в Конгрессе США. Высказывания переданы с сокращениями и отредактированы с сохранением общего смысла.