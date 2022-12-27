Война Триста седьмой день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 декабря читайте здесь, а главные фотографии дня смотрите тут.
Главные новости последних часов:
- Сергей Лавров заявил, что Киев должен выполнить требования Москвы «подобру-поздорову — иначе вопрос решит армия РФ».
- Новым командующим Западным военным округом РФ назначен генерал-лейтенант Евгений Никифоров, утверждает военная разведка Украины.
- Россия может нанести новый ракетный удар по украинской инфраструктуре под Новый год, считают в министерстве энергетики Украины.
- Российские военные поставили цель выйти на административную границу Донецкой области до конца 2022 года, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
- Алексей Арестович утверждает, что 26 декабря российские военные хотели нанести новый ракетный удар по объектам украинской инфраструктуры, но он не состоялся из-за удара беспилотника по военному аэродрому в Энгельсе.
- Украинская православная церковь пожаловалась, что у нее собираются отобрать главный храм Киево-Печерской лавры.
- МИД Украины заявил о намерении инициировать процесс исключения России из ООН.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» объявлено в России «иностранным агентом» (как и многие другие организации и люди). Имейте в виду, что во время войны с Украиной в России приняли новый закон: теперь «иноагентом» могут объявить кого угодно.
С начала российского вторжения СБУ разоблачила почти 1200 интернет-агитаторов, распространявших фейки и российские нарративы о войне в Украине. Об этом рассказал начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.
По его данным, из всех уголовных дел этой направленности по 600 предъявлены обвинения и по 230 уже вынесены приговоры.
Витюк добавил, что сейчас российские информационные диверсии уже не несут такой угрозы, как раньше. В том числе и потому, что СБУ действует проактивно — пытается работать на опережение, а не бороться с последствиями.
«В этом году уже заблокировали 45 масштабных ботоферм мощностью более двух миллионов фейковых аккаунтов, почти 500 пророссийских Youtube-каналов с аудиторией более 15 миллионов подписчиков и около тысячи информ-ресурсов, работавших против Украины», — сообщил представитель СБУ.
В Кабардино-Балкарии сотрудники ФСБ убили двух местных жителей, подозреваемых в подготовке нападения на военкомат, пишет Baza.
Как утверждает следствие, ранее судимые 40-летний Мурат Шадов и 55-летний Тимур Маршенкулов планировали напасть на военкомат в городе Чегем. 26 декабря на них завели уголовное дело о подготовке теракта. Правоохранительные органы решили задержать подозреваемых, полагая, что они могут быть вооружены и оказать сопротивление.
Операция проводилась на окраине Нальчика, Шадова и Маршенкулова убили, как утверждается, «ответным огнем». Пострадавших среди сотрудников ФСБ нет.
На месте перестрелки нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство весом два килограмма в тротиловом эквиваленте, сообщает Baza.
На Камчатке военнослужащего Алексея Б., отказавшегося ехать на войну в Украине, приговорили к одному году и восьми месяцам колонии-поселения.
«6 октября военнослужащий, находясь в военно-следственном отделе СК РФ по гарнизону Петропавловск-Камчатский, в нарушение устава внутренней службы в ВС РФ, а также дисциплинарного права ВС РФ, осознавая объявленную в РФ мобилизацию, не желая участвовать в военных действиях, отказался от участия в военных действиях, то есть от убытия в соответствии с приказом командира воинской части в зону СВО», — цитирует сообщение суда издание «Кам 24».
Путин и Лукашенко в рамках неформального саммита СНГ в Петербурге провели встречу в Русском музее на фоне эскиза картины «Явление Христа народу».
«Мы с вами вчера вечером имели возможность поговорить и сегодня с утра в неформальной обстановке продолжим общение в замечательных интерьерах. Мы договорились, что 2023 год будем отмечать, как год русского языка. Поэтому мне кажется, что встретиться сегодня на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати», — сказал Путин в ходе встречи.
Накануне он подарил участникам саммита девять колец.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Запорожской областях Украины
Baza: в Подмосковье задержали восьмерых мобилизованных, которые уехали с оружием из Луганской области
Как пишет телеграм-канал, восемь мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли вечером 26 декабря в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами и заявили, что хотят сдать оружие.
Выяснилось, что почти все из них были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск.
Сейчас мобилизованных отправили в одну из воинских частей Подмосковья, где они будут дожидаться решения военных следователей.
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Британская разведка — о ситуации на фронте к утру 27 декабря
- В течение последних 48 часов боевые действия в Донбассе по-прежнему были сосредоточены вокруг Бахмута в Донецкой области и Сватово в Луганской области. Россия продолжает частые мелкомасштабные атаки в этих районах, сумев захватить небольшую территорию.
- На севере части 1-й гвардейской танковой армии РФ, вероятно, оказались среди российских сил, недавно переброшенных в Беларусь. Это соединение, вероятно, проводило тренировки перед развертыванием и вряд ли имеет подразделения поддержки, необходимые для приведения его в боевую готовность.
Новым командующим Западным военным округом РФ назначен генерал-лейтенант Евгений Никифоров, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Ранее с этой должности был уволен генерал-полковник Сергей Кузовлев, который успел побыть на посту командующего войсками ЗВО всего около месяца.
Минобороны РФ о перестановках не сообщало.
По данным ГУР, сейчас Никифоров находится в командном пункте группировки войск «Запад» в Богучаре Воронежской области.
«В качестве формальной причины увольнения Кузовлева озвучен провал подготовки наступления на Лиманском направлении. Впрочем, по факту это проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве России — человека с орбиты Шойгу-Герасимова меняют на кандидата от группы Суровикина-Пригожина», — считают в украинской разведке.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
«Предложения России по Украине лучше выполнить подобру-поздорову»
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал большое интервью ТАСС. Вот некоторые цитаты:
- Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — «победа над Россией на поле боя» как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны.
- Главным бенефициаром «горячего конфликта» выступают США, которые стремятся извлечь из него максимальную выгоду как в экономическом, так и военно-стратегическом плане. Заодно Вашингтон решает и важную геополитическую задачу — нарушить традиционные связи между Россией и Европой и еще больше подчинить себе европейских сателлитов.
- США делают все, чтобы затянуть конфликт и придать ему более ожесточенный характер… При этом западники заявляют о стремлении оставаться как бы «над схваткой» и неприемлемости прямого столкновения НАТО с Россией. Это чистой воды лицемерие.
- Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности России, включая наши новые земли — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, — врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит Армия России.
- На Западе безостановочно раскручиваются безответственные спекуляции о том, что Россия будто бы вот-вот применит ядерное оружие против Украины. Следуют ссылки на некие высказывания политического руководства России. Но в реальности таких заявлений не было.
- Мы говорим абсолютно о другом: курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав. Мы как раз об этом предупреждаем и повторяем вновь и вновь, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
- Однако дальше всех пошли в Вашингтоне — там некие «неназванные официальные лица» из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю «обезглавливающий удар», а по сути речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в телеграме свои прогнозы на 2023 год.
Среди них: распад Евросоюза, захват Польшей и Венгрией западных областей Украины и создание Четвертого рейха на базе Германии.
Он также продублировал свою публикацию в твиттере на английском языке. Владелец Twitter Илон Маск ответил Медведеву в реплаях, назвав его прогнозы «эпичными», и попросил напомнить о них через год.
«Это, безусловно, самые абсурдные прогнозы, которые я когда-либо слышал, а также демонстрирующие поразительное отсутствие осведомленности о прогрессе искусственного интеллекта и устойчивой энергетики», — добавил Маск.
Российские военные поставили цель выйти на административную границу Донецкой области до конца 2022 года, утверждает замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, сейчас «нашей восточной крепостью» является город Бахмут, где противник сконцентрировал больше всего военной техники и вооружения.
«Там было незначительное продвижение, но врага вытеснили. На сегодня враг пытается окружить город, но у них также это не получается», — сказала Маляр в эфире национального телемарафона.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Каменка, Черкасская область, 26 декабря
Глава Минкульта РФ утверждает, что покинувшие Россию деятели культуры «сами требовали убрать себя с афиш»
Конкретных имен драматургов или режиссеров, которые требовали убрать свое имя с театральных афиш в России, Ольга Любимова не назвала.
В интервью ТАСС министр также рассказала о международных проектах в области культуры с участием России:
Узбекистан и Белоруссия очень активно работают и предлагают большое количество проектов. Мы сейчас думаем, как можно сотрудничать в этом направлении с Сербией. Только что команда наших кинематографистов вернулась из Белграда — они работали два дня, искали партнеров.
По словам Любимовой, российские фильмы и мультфильмы ждут в Китае, Турции, Индии, арабском мире и Латинской Америке.
Вот что еще она рассказала:
В Червоногвардейском районе Макеевки в самопровозглашенной ДНР убита семья из восьми человек, сообщает ТАСС.
Глава оккупационной администрации города Владислав Ключаров считает, что целью убийства был грабеж. «Объявлен план-перехват „Сирена“. Это был чистой воды грабеж, они скрылись на автомобиле семьи, которую расстреляли. Там четверо детей — один год, десять лет и двое по четырнадцать [лет] — погибли», — сказал он.
Убийство раскрыто по «горячим следам», пишет РИА Новости со ссылкой на местное «МВД». Задержаны трое подозреваемых, которые уже дали признательные показания, что пошли на преступление «из корыстных побуждений».
Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что российская армия может нанести новый удар по объектам украинской инфраструктуры на Новый год.
«Есть такое ощущение, что они не отказались от того, чтобы дальше обстреливать нашу энергосистему. Они же привязываются к датам, и Новый год — это одна из таких дат», — сказал Галущенко.
При отсутствии новых повреждений энергетической инфраструктуры украинцы смогут встретить Новый 2023 год со светом, считает министр.
Галущенко выразил надежду, что даже если будут попадания, то энергетики быстро смогут восстановить систему.
«Вся энергетическая отрасль сегодня работает 24/7. И результаты этой работы можно увидеть каждый час. Мы мониторим ситуацию круглосуточно, работают энергетики, работают штабы и мы видим, как улучшается ситуация в энергосистеме», — заявил Галущенко.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Власти города Изюм Харьковской области решили переименовать 19 улиц с целью «дерусификации топонимов», рассказал заместитель мэра Владимир Мацокин.
Согласно распоряжению, принято решение изменить, в частности, следующие топонимы:
- улица Владимира Высоцкого станет улицей Стива Джобса;
- улица Виктора Цоя будет названа в честь украинского музыканта Кузьмы Скрябина;
- улица советского военачальника Ивана Черняховского станет Бучанской;
- улица Путийная будет переименована в улицу командующего Украинской повстанческой армией (УПА) Романа Шухевича.
Изюм был оккупирован российской армией с апреля по сентябрь 2022 года. После отступления российских сил в городе нашли массовое захоронение гражданских.
Под конец 2022 года в России вступили в силу сразу два новых и откровенно репрессивных закона — о «контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» (так теперь именуют всех «иноагентов») и о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». Редактор рубрики «Идеи» Максим Трудолюбов считает, что на этом Кремль не остановится. В России выстроена такая система управления, которая требует создавать все новых «виноватых» и «опасных других». Ускоренная радикализация страны вызвана не определенной идеологией, а нежеланием держащихся за власть людей нести ответственность за свои ошибки и преступления. Впрочем, и идеология в процессе борьбы за безнаказанность тоже формируется.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что 26 декабря российские военные намеревались нанести новый массированный ракетный удар по объектам украинской инфраструктуры, но он не состоялся из-за удара беспилотника по военному аэродрому в Энгельсе.
«Почему-то в очередной раз не повезло авиабазе в Энгельсе. 10 самолетиков улетело прятаться на другие авиабазы от греха подальше. Поэтому и не состоялся удар. Но он был готов на сегодня», — сказал Арестович.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Украинская православная церковь пожаловалась, что у нее собираются отобрать главный храм Киево-Печерской лавры
У Украинской православной церкви (Московского патриархата) собираются забрать арендуемые ею храмы на территории Киево-Печерской лавры — в частности, Трапезную церковь и Успенский собор, который является главным храмом лавры. Об этом заявил наместник лавры митрополит Павел.
«Сегодня директор музея известил нас о том, что мы можем служить в последний раз 31 декабря, а уже на следующий день мы не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов», — сказал митрополит.
Как пишет украинская служба «Би-би-си», директор музея, которого упомянул митрополит Павел — это глава государственного заповедника «Киево-Печерская Лавра», владеющего помещениями лавры.
Неназванный источник издания в украинской власти подтвердил, что после окончания аренды храмов представителей УПЦ МП могут туда не пустить. Срок аренды истекает в декабре.
Незадолго до этого Владимир Зеленский заявил, что в Украине планируют запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. В Верховной раде находится законопроект, который предполагает запрет деятельности УПЦ в Украине.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За минувшие сутки российские войска нанесли два ракетных удара и совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня.
- Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка Луганской области и Дилиевка, Красногоровка, Водяное, Веселое, Марьинка и Победа в Донецкой области.
- 25 декабря ВСУ нанесли удар по району сосредоточения российских военных возле Новобелозерки Васильевского района Запорожской области. Потери противника составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными. В их числе 15 сотрудников ФСБ РФ.
- Авиация ВСУ в течение суток нанесла удар по зоне сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили четыре пункта управления и шесть районов сосредоточения живой силы противника.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 307-й день полномасштабного вторжения России в Украину. «Медуза» возобновляет онлайн-трансляцию, в которой будет следить за главными событиям на фронте и в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.