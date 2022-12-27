Война Триста седьмой день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 26 декабря читайте здесь, а главные фотографии дня смотрите тут.

Главные новости последних часов:

Сергей Лавров заявил, что Киев должен выполнить требования Москвы «подобру-поздорову — иначе вопрос решит армия РФ».

Новым командующим Западным военным округом РФ назначен генерал-лейтенант Евгений Никифоров, утверждает военная разведка Украины.

Россия может нанести новый ракетный удар по украинской инфраструктуре под Новый год, считают в министерстве энергетики Украины.

Российские военные поставили цель выйти на административную границу Донецкой области до конца 2022 года, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Алексей Арестович утверждает, что 26 декабря российские военные хотели нанести новый ракетный удар по объектам украинской инфраструктуры, но он не состоялся из-за удара беспилотника по военному аэродрому в Энгельсе.

Украинская православная церковь пожаловалась, что у нее собираются отобрать главный храм Киево-Печерской лавры.

МИД Украины заявил о намерении инициировать процесс исключения России из ООН.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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