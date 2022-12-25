В боях за Бахмут погиб один из разработчиков игры «S.T.A.L.K.E.R.» Владимир Ежов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Один из разработчиков украинской видеоигры «S.T.A.L.K.E.R.» Владимир Ежов погиб во время боевых действий в Украине, сообщил в соцсетях его брат Вячеслав Ежов.

УНИАН пишет, что Ежов погиб в боях за Бахмут в Донецкой области. Он умер 22 декабря.

Владимир Ежов — украинский геймдизайнер и киберспортсмен. Он участвовал в создании игры «S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо», вышедшей в 2008 году. Считается, что его внешность использовали при создании одного из персонажей игры — Локи из группировки «Свобода».

В Бахмуте в последние месяцы идут наиболее ожесточенные бои в Украине. На этом направлении против Вооруженных сил Украины выступают бойцы . По оценке американского Института изучения войны (ISW), в последние дни темп наступления ЧВК Вагнера под Бахмутом снизился, возможно, из-за тяжелых потерь.

Читайте также

Война Триста пятый день

Читайте также

Война Триста пятый день