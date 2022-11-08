Минобороны Великобритании: российские войска начали строить оборонительные сооружения вокруг Мариуполя

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Российские военные начали строительство оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. Об этом пишет Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре ситуации в зоне боевых действий в Украине.

Линию обороны строят из бетонных пирамидальных противотанковых блоков, известных как «зубы дракона». По данным британских военных, производством таких конструкций заняты два российских завода.

«Зубы дракона», предполагает британское ведомство, были установлены между Мариуполем и селом Никольское, а также от северной окраины города до села Старый Крым.

Как отмечается в сводке, через Мариуполь проходит ключевая линия снабжения российских войск, а сам город является частью стратегического «сухопутного моста» между Россией и Крымом.

С помощью таких же бетонных конструкций, пишет британское ведомство, строят оборонительные укрепления в аннексированной части Запорожской области и в Херсоне.

«Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубоких оборонительных сооружений за своей нынешней линией фронта, вероятно, чтобы предотвратить любое быстрое продвижение Украины в случае прорывов», — говорится в обзоре.

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В октябре сообщалось, что начала строительство оборонительной линии в аннексированной Луганской области. Десятки километров укреплений, как предполагалось, должны прикрыть подходы к Лисичанску и Луганску. Бизнесмен Евгений Пригожин, основавший ЧВК, ранее призывал строить такие линии по всей границе с Украиной.

Однако, как уже рассказывала «Медуза», опыт Второй мировой войны показывает, что вложения в строительство таких линий обороны в большинстве случаев не оправданы. Их можно прорвать на узком участке или обойти.

ЧВК Вагнера строит линию обороны в Луганской области Meduza