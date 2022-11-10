На спутниковых снимках заметили окопы на севере Крыма

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В последние месяцы в аннексированном Крыму стали рыть окопы на севере полуострова, следует из спутниковых снимков, которые опубликовал Бенджамин Питтет.

«Думаю, эта тема вас удивит. Россия роет новые окопы на севере Крыма», — написал он в твиттере. В качестве примера он привел снимок, сделанный в районе Армянска в первых числах ноября. Там, по его словам, восстанавливают старые окопы и роют новые.

Также Бенджамин Питтет опубликовал снимки, сделанные в августе и октябре в районе контрольно-пропускного пункта «Чонгар», расположенного между Крымом и Херсонской областью. По словам эксперта, в этом месте российские силы восстановили имеющиеся укрепления и создали новые.

Кроме того, утверждает специалист, защитные сооружения также возводят в Херсонской области, например, в районе поселка Новотроицкое. Питтет заявил, что оборонительные позиции строят по всему региону.

9 ноября командование России решило отвести войска с правого берега Днепра в Херсонской области. Командующий российской группировкой войск в Украине Сергей Суровикин заявил, что полноценное снабжение Херсона невозможно и целесообразно занять оборону по левому берегу Днепра.

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